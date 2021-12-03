Tatar BRT'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, bugün, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Haber Merkezi’ni ziyaret ederek, personelle bir araya geldi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “58 yıldır Kıbrıs Türkü’nün sesi olmaya devam eden Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun yöneticileri, muhabirleri, kameramanları ve spikerleri ile en iyi şekilde haberleri dünyaya duyurmakta olduğunu” belirterek, kurum çalışanlarına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Benim çeşitli yurt dışı temaslarım oluyor ve gittiğimiz yerlerde de Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun çalışanlarının, haberleri kısa sürede merkeze iletip bütün dünyaya yayıyor olması bize gurur veriyor” dedi.

Kuruma ziyaretinin sebebinin hem BRTK’nın 58’inci yıl dönümünü kutlamak hem de BRT Haber Merkezi’ndeki çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirmek olduğunu ifade eden Tatar, kurumun Kıbrıs Türk halkına yıllardır hizmet vermekte olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı konuşmasında şu ifadelerde de bulundu:

“Pandemi koşullarında çalışmaların doğru bir şekilde yürütülebilmesi pek de kolay olmamıştır fakat fedakarlık ve özveriyle bu zorlu şartların üstesinden gelebildik. Halkımızın, haberleri doğru ve tarafsız bir şekilde öğrenebilmesinde Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun hassasiyeti vardır. Bu bağlamda buradaki yöneticileri, idarecileri takdir ettiğimi belirtmek isterim. Bizim haberlerimize yönelik gösterdiğiniz yakın titizlik ve alakaya teşekkür ederim.”



Kurumun herkese söz hakkı verdiğine de işaret eden Tatar, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun yayıncılığı en iyi şekilde sürdürülebilmesinin en büyük temennisi olduğunu, ülkede özel yayıncılığın var olmasında Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda yetişen değerli kişilerin emekleri olduğunu da kaydetti.



CUMHURBAŞKANI TATAR’IN PAPA FRANCİS’E DAVETİ BUGÜN RESMEN İLETİLİYOR

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, Katolik Kilisesi Ruhani Lideri Papa Francis’e KKTC’yi ziyaret etmesi yönünde yaptığı davetin bugün resmen Papa’ya iletileceğini de söyledi.

“Papa Francis’in şu anda Kıbrıs’ta bulunduğunu, kendisinin kutsal görevi bağlamında KKTC’yi de ziyaret etmesini istediklerini” belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Davet yazısı, özel temsilcim Ergün Olgun aracılığı ile Birleşmiş Milletler’e teslim edilecek ve Papa’ya bu davet resmen iletilecektir” dedi.



