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Tatar British Residents Society heyetini kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, KKTC’ne yerleşip burada yaşam süren İngilizlerin örgütlü olduğu British Residents Society Başkan ve Başkan yardımcısını kabul ederek bir süre görüştü. 

28 Mayıs 2020 Perşembe 20:17
Tatar British Residents Society heyetini kabul etti
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Başbakan Ersin Tatar, KKTC’ne yerleşip burada yaşam süren İngilizlerin örgütlü olduğu British Residents Society Başkan ve Başkan yardımcısını kabul ederek bir süre görüştü. 

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, KKTC yaşam süren İngiliz vatandaşlarının örgütlü olduğu cemiyet yetkililerini görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Tatar kabulde şunları kaydetti:

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“Nerdeyse 1000’e yakın vatandaşımızın ve burada yaşam süren başta İngiliz olmak üzere yabancı uyrukluların yurtdışında mahsur kaldığını ve geri dönüş yapamadığının bilincindeyiz. Daimi ikametgahları KKTC olan tüm bu insanları ülkeye geri getirmeyi hedefliyoruz. 

Koronavirus pandemi nedeniyle İngiltere'de kalan ve bizim ülkemizde yaşam sürmeyi tercih etmiş bu insanların sorunlarını çözmeye yardımcı olmak istiyoruz. Geri dönmeleri durumunda aldığımız tedbirler çerçevesinde 14 günlük karantinada kalacaklarının bilincindedirler. 

KKTC'deki bu pandemi sırasında, küçük bir ülke olmamız ve gerekli önlemleri zamanında almamız sayesinde, salgını kontrol altına almayı ve halkımızı korumayı başardık. Bu korona mücadelesinden sonra Kuzey Kıbrıs'ı ‘Korona Temiz Ülke’ olarak tanıtacağız. Tüm bunlardan sonra dünyaya KKTC'nin çok iyi bir sağlık sistemine sahip olduğu mesajını vereceğiz ve bu oldukça önemlidir. KKTC sağlık sisteminden yararlanılabilecek en iyi ülkelerden biridir.” dedi.

“British Residents Society” Başkanı Peter Wilkins da konuşmasında, koronavirüs sürecinde Kıbrıs’ta mülk sahibi olup geri dönüş yapamayan İngiliz vatandaşlarının sorunlarını aktararak bu kişilerin detaylı kayıtlarını ve KKTC’ye dönüşlerini sağlamak amacıyla yürüttükleri çalışmalar hakkında Başbakan’a bilgiler aktardı ve Başbakan Ersin Tatar’a konuya gösterdiği duyarlılık ve hassasiyetinden dolayı özellikle teşekkür etti, koronovirüs mücadelesindeki başarısından dolayı kutladı. 

Wilkins, “Şu an Birleşik Krallık’ta olan birçok insanımız KKTC’ye geri dönmeyi arzuluyor. Burası güven ve huzur içinde yaşayabileceğimiz en güzel ülkelerden birisidir.” dedi.
 

Son Güncelleme: 28.05.2020 20:20
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