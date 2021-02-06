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Tatar, Borell ile aşıların daha planlı ulaştırılmasını görüşecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell’i makamında kabul ederek, Avrupa Birliği tarafından (AB) Kıbrıslı Türkler için tahsis edilen Kovid-19 aşılarının planlaması konusu ele alacak.

06 Şubat 2021 Cumartesi 13:45
Tatar, Borell ile aşıların daha planlı ulaştırılmasını görüşecek
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Cumhurbaşkanı Tatar, 19 Şubat tarihinde Borell ile yapacağı görüşme öncesinde, Avrupa Komisyonu’nda Yapısal Reform Destekten Sorumlu Genel Direktör Mario Nava ile Kovid-19 aşıları gündem maddesiyle Çarşamba günü biraraya gelecek. 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulmuş olan, Birleşmiş Milletler (BM) gözetimindeki iki taraflı Sağlık Komitesi vasıtasıyla Avrupa Birliği'nden iki parti halinde ocak ayında tarafımıza ulaştırılan 2 bin 250 dozluk Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşılarının ikinci dozu olan 2 bin 250 aşı dün, Metehan Sınır Kapısı'nda KKTC yetkilileri tarafından teslim alındığı hatırlatıldı.
Açıklamada, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın halk sağlığının korunmasına yönelik yüksek hassasiyeti ışığında Avrupa Birliği’nden Kıbrıs Türk halkına tahsis edilen aşıların zamanında ve sarih bir program çerçevesinde teslim edilmesine yönelik girişimler cumhurbaşkanlığı tarafından aralıksız sürdürülmekte olduğu” da vurgulandı.

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Bu çerçevede, Cumhurbaşkanı Tatar’ın 10 Şubat Çarşamba günü, Avrupa Komisyonu’nda Yapısal Reform Destekten Sorumlu Genel Direktör Mario Nava ve 19 Şubat Cuma günü de Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell’i makamında kabul ederek, diğer konular yanında AB tarafından tahsis edilen aşıların daha planlı bir şekilde Kıbrıs Türk tarafına teslimi konusunun da ele alınacağı bildirildi.

 

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Son Güncelleme: 06.02.2021 15:25
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