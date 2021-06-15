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Tatar; “Bize kimse empoze çözüm dayatamaz”

 

15 Haziran 2021 Salı 16:15
Tatar; “Bize kimse empoze çözüm dayatamaz”
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TATAR: “SALI GÜNÜ LUTE’LA GÖRÜŞECEĞİM... HAFTA SONU ANTALYA’DA ULUSLARASI BİR TOPLANTIYA KATILACAĞIM”

TATAR; “BİZE KİMSE EMPOZE ÇÖZÜM DAYATAMAZ”

SANER: “YENİ HASTANENİN TEMELİ 15 KASIM’DA ATILACAK”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Ersan Saner bugün haftalık olağan görüşmede bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tatar ile Başbakan Saner, görüşmenin ardından ayrı ayrı basına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, koronavirüs vakaları ve Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmeleri değerlendiklerini belirterek sürecin iyi yönetildiğini, aşılama çalışmalarıyla eylülde yüz yüze eğitimin başlaması beklentisi içinde olduklarını söyledi.

Tatar, “İnşallah ekonomik hayat da eski boyutlarına gelecek” dedi.

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22 Haziran Salı günü BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs konusunda görevlendirdiği üst düzey yetkili Jane Holl Lute’un kendisini ziyaret edeceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Kendisine son pozisyonumuzu anlatacağız. Lute görüşmesinden sonra Sayın Başbakan’ın davetiyle Bakanlar Kurulu’na da katılacağım” diye konuştu.

Tatar, Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunun ne olduğunu, eşitlik temelinde iki devletli bir çözüm istediklerini kaydederek açıkladı ve “Bize kimse çözüm empoze edemez” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, cumartesi günü Antalya’da dünyanın çeşitli ülkelerinden temsilcilerin katılacağı önemli bir toplantıya katılacağını ve burada da çeşitli görüşmeler yapacağını açıkladı.

SANER

Başbakan Ersan Saner de ülkedeki aşılamayla eğitimde ve turizmdeki açılımlarla ilgili bilgi verdi.

“Eylülde yüz yüze eğitimin başlaması için her türlü çalışmamız devam etmektedir” diyen Saner, hem turizm hem eğitim için başarının sırrının aşı olduğunu vurguladı.

Başbakan Saner, bir soruyu yanıtlarken yeni hastane için arazinin iki ay önce Türkiye’ye devredildiğini belirterek, 15 Kasım’da hastanenin temelinin atılmasını hedeflediklerini açıkladı.

Saner, Kıbrıs konusundaki politikada Cumhurbaşkanına destek belirtti.

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Son Güncelleme: 15.06.2021 16:34
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