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Tatar: “Bize düşen görev BRT’yi daha da ileri taşımaktır”

24 Aralık 2020 Perşembe 19:45
Tatar: “Bize düşen görev BRT’yi daha da ileri taşımaktır”
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CUMHURBAŞKANI TATAR: “BİZE DÜŞEN GÖREV BRT’Yİ DAHA DA İLERİ TAŞIMAKTIR”

BRTK’NIN 57. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ…

 “BRTK, HALKIN SESİNİ, KİMLİĞİNİ, HAKLILIĞINI, KÜLTÜREL VE SOSYAL DEĞERLERİNİ BÜTÜN DÜNYAYA DUYURURKEN, KKTC’NİN TANINMASINA DA BÜYÜK KATKI KOYUYOR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun, halkın sesini, kimliğini, haklılığını, kültürel ve sosyal değerlerini bütün dünyaya duyururken, KKTC’nin tanınmasına da büyük katkı koyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Unutulmaması gerekir ki, BRT, devletimizin ve halkımızın sesidir ve böyle kalmaya da devam edecektir. Bize düşen görev ise BRT’yi daha da ileri noktalara taşımaktır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BRTK’nın 57. Kuruluş yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, bir garajda kurulan BRT’nin o günden bu yana çok büyük mesafeler aldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

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“Kıbrıs Türk halkını imha etmek için 21 Aralık 1963 tarihinde başlatılan Kanlı Noel saldırılarında Rumlar eşit kurucu ortağı olduğumuz “Kıbrıs Cumhuriyeti'nin” bütün kurumlarını silah zoruyla ele geçirirken, ortak kullanımda olan Kıbrıs Radyo Yayın Korporasyonu’na (CBS) da el koymuşlardı. Halkımız kanlı bir katliamdan geçirilirken, Rum liderliği ele geçirdikleri iletişim kurumlarını kullanarak “Kıbrıs Türklerinin cumhuriyet yönetimine isyan ettiği” yalanını tüm dünyaya duyururken, halkımızın direnişiyle moral gücünü kırabilmeye yönelik olarak da “Lefkoşa düştü, TMT dağıldı, Türkler teslim oldu” şeklinde kara bir propaganda yürütüyordu. Tüm bunlara karşı, gerçekleri ve halkımızın sesini duyurabilecek olanaklardan yoksunduk. Sesimiz kısılmıştı, radyomuz yoktu. İşte o karanlık günlerde, TMT liderliği acil olarak bir radyonun kurulması talimatını verdi. Ama elde tek bir teknik malzeme, tek bir parça bile yoktu. TMT mensupları ölümü göze alarak, Lefkoşa'da çok tehlikeli bir bölgede bulunan bir ambardan, ilk anda gereken teknik araç ve malzemeleri tedarik ettiler. Gereken elektrik gücü araba akülerinden sağlandı. Mikrofon yerine araba aküleri kullanıldı. Cumhurbaşkanlığı Muavinliğinin bulunduğu binada yer alan garajdan, 25 Aralık 1963 günü “Bayrak, Bayrak, Burası Kıbrıs Türk Mücahidinin Sesi” duyuldu. BRT, yayına başladığı ilk günlerde sadece 2500 metrelik bir yayın alanına sahipti. 24 Şubat 1964 tarihinde ise tüm adaya seslenebilecek kapasiteye ulaştı. Tüm engellemelere ve zorluklara rağmen “Bayrak, Bayrak, Burası Kıbrıs Türk Mücahidi’nin Sesi” hiç susmadı. Bu ses, mücadelemizin ve direnişin sesi oldu. Bu ses direniş ve moral gücümüze güç kattı. Halkımız bu sesle mücadeleye devam etti.”

“Bayrak, Bayrak Burası Kıbrıs Türk Mücahidi’nin Sesi” ile 1974 sabahına, Barış Harekatı’na özgürlüğe ve bağımsızlığa ulaşıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, 1976 yılında ise BRTK’nın televizyon yayınlarının devreye sokulduğunu anımsattı.

BRT BİR GARAJDA KURULDUĞU O GÜNDEN BU YANA ÇOK BÜYÜK MESAFELER ALDI

BRT bir garajda kurulduğu o günden bu yana çok büyük mesafeler aldığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Yeni ve gelişmiş teknolojilerde radyodan televizyona ulaştı. Her geçen günle de daha da gelişti ve gelişiyor. Daha da gelişeceğine olan inancımız tamdır” dedi.

BRT’nin bugün 3 televizyon, 6 radyo ve yeni medya uygulamalarıyla büyük bir atılım gerçekleştirdiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BRTK’nın KKTC’nin ve dünyanın her yerinde canlı yayın yeteneğine sahip olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Halkımızın sesini, kimliğini, haklılığını, kültürel ve sosyal değerlerini bütün dünyaya duyururken KKTC’nin tanınmasına da büyük katkı koyuyor. Bu arada Türkiye’ye de teşekkür etmek gerekir. Bizim yayınlarımızın bütün dünyaya ulaşması Türksat üzerinden gerçekleşiyor. Türksat, Kıbrıs Türk yayıncılığına büyük katkı koyuyor. BRT, bugün de devletimizin ve halkımızın sesi olmaya devam ederken, güvenilir, doğru habercilik ilkeleriyle yayınlarına devam ediyor. Unutulmaması gerekir ki, BRT, devletimizin ve halkımızın sesidir ve böyle kalmaya da devam edecektir. Bize düşen görev ise BRT’yi daha da ileri noktalara taşımaktır. Mücadelemizin önemli bir mihenk taşını oluşturan BRT’nin 57. Kuruluş yıl dönümünde, BRT’nin kuruluşunu sağlayan ve aramızdan ayrılan yönetici ve çalışanlarını rahmet ve saygıyla anarken, bugün BRT’ye hizmet veren yönetici ve çalışanlarını kutluyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Ersin TatarBayrak Radyo Televizyon Kurumu
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