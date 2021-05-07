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Tatar: “Biz, Türkiye Cumhuriyeti ile iç içeyiz“

Ege Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, 27-29 Nisan'da Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, 5+1 formatındaki Kıbrıs konulu gayriresmi konferans konusunda Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen "5+1 Cenevre Görüşmeleri ve Egemen Eşitlik Temelinde İki Devletli Çözüm Vizyonu" başlıklı çevrim içi panele katıldı.

07 Mayıs 2021 Cuma 14:45
Tatar: “Biz, Türkiye Cumhuriyeti ile iç içeyiz“
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk milletinin kopmaz bir parçası ve Türkiye Cumhuriyeti ile iç içe olduklarını ifade etti.
Teknoloji ilerledikçe Türkiye ile aralarındaki münasebetin de geliştiğini gördüklerini kaydeden Tatar, "Biz, Türk milletinin kopmaz bir parçasıyız. Biz, Türkiye Cumhuriyeti ile iç içeyiz. Her türlü iletişim platformuna bakıldığında biz, Türkiye ile yüzde 100 entegre vaziyetteyiz. Her olayı beraber hissediyoruz, beraber yaşıyoruz. Genç kuşağın gelişimi için KKTC olarak iletişim altyapısına çok önem vermekteyiz. Çünkü bu şekilde bağlarımız daha da güçlenmektedir." ifadesini kullandı.
Tatar, Kıbrıs'ta iki ayrı devletin ancak bir iş birliği ile bir araya gelebileceğini, federasyon yahut birleşik bir Kıbrıs fikriyle bir gelecek olmayacağını savunduklarını anımsattı.
2004'te yapılan Annan Planı referandumuna Kıbrıslı Türklerin iyi niyetle "evet" Rumların ise "hayır" dediğini hatırlatan Tatar, Türkiye ve Yunanistan'ın birlikte üye olmadıkları bir kuruluşa Kıbrıs Adası üye olamaz maddesine rağmen Rum kesimini tek taraflı olarak Avrupa Birliği'ne (AB) aldıklarını vurguladı.


"RUMLAR, VERİLEN AB ÜYELİĞİNİ ÇOK İSTİSMAR ETTİ"
Tatar, "O günden itibaren zaten karışık olan Kıbrıs meselesi daha da karmaşık hale geldi. Çünkü Rumlar, verilen AB üyeliğini çok istismar etti. O günlerde Yunanistan Başbakanı Kıbrıs'a gelerek esas hedefleri olan Kıbrıs'ın Yunanistan’a bağlanmasını dolaylı bir biçimde başardıklarını ima etmiştir. Böylece Kıbrıs Kuruluş Anlaşmasındaki terazi ve denklem bizlerin aleyhine döndü. Benim şahsi görüşüme göre burada hedeflenen Türkiye'nin aradan çıkartılmasıydı. Netice itibariyle Türk varlığının geleceği bakımından fevkalade tehlikeli sonuçlar doğurabilecek bir yapının onaylanması ile Türkiye’nin çekilmesi planlandı." değerlendirmesinde bulundu.
Kıbrıs meselesinde hiçbir zaman federasyona inanmadıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın bu görüşmeler için çok zaman harcadığını fakat onun da hedefinin bir federal çatı altında iki ayrı devletten oluşacak bir yapı olduğunu hatırlattı.
Tatar, "Rumlar her zaman federal temelli bir anlayışı kendilerine yonttular. Güney Kıbrıs’ta bulunan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin anayasa değişikliği ile Kıbrıs Federal Cumhuriyetine dönüştürülmesi ve bu Cumhuriyet içerisinde eyalete dönüştürülecek Türklerin bulunduğu kuzeydeki devletlerinin zaman içerisinde varlığının zafiyete uğratılması ile buranın tamamen bir Yunan adası olması noktasındaki hedeflerini aynen sürdürüyorlar." ifadesini kullandı.

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Cenevre'de yapılan konferansta da egemenlik meselesinin gündeme geldiğini kaydeden Tatar, şu anda bir ortak zeminin olmadığını, 2-3 ay içinde tekrar görüşmelerin yapılacağını ve ortak zemin arayışı içerisinde olunduğunu belirtti.
Tatar, şöyle devam etti:
"Biz, KKTC halkı olarak egemen eşitliğimizi talep ediyoruz. Ayrı bir halk olduğumuzu, ayrı bir tarihimizin olduğunu, Türkiye ile bağlarımızla ve enerji kaynaklarımızla bambaşka bir dünya olduğumuzu, 60 yıldır kendi kendimizi yönetmekte olduğumuzu dolayısıyla egemenlik hakkımızın olduğunu, bir anlaşma olacaksa iki tarafın da onayının gerektiğini Cenevre’de ifade ettik. Bütün bu mücadelemizde Türkiye'yi, Türk kamuoyunu arkamızda görmek, sizlerle bütün bu mücadeleyi paylaşabilmek, genç nesillere anlatabilmek ve milli şuurun devamı için yapılacak olan çalışmaları çok önemsiyorum. Cenevre toplantılarında garantör devlet Dışişleri Bakanı olarak Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun bana verdiği destek ve katkı çok anlamlıydı."


"KIBRIS'IN BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ AÇISINDAN TAŞIDIĞI ÖNEM DE BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKMIŞTIR"
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ın konumu itibarıyla tarihin her döneminde ilgi odağı kadim bir coğrafya olduğunu hatırlattı.
Budak, "Özellikle son yıllarda, bölgenin uluslararası rekabetin kritik merkezlerinden biri haline gelmesiyle, Kıbrıs'ın bölgesel ve küresel barış açısından taşıdığı önem de bir kez daha ortaya çıkmıştır. KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın, ülkemizin de desteğiyle ortaya koyduğu yeni vizyon ile Kıbrıs Türk halkı, eşitlik konusundaki kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan Tatar, Rektör Budak'ın, Ege Üniversitesinin uluslararasılaşma vizyonu kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın destekleriyle KKTC'de bir kampüs kurma isteğine de olumlu yanıt verdi.

 

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Son Güncelleme: 07.05.2021 15:07
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