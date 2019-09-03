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Tatar: “Biz hizmet için geldik, hizmet için var olacağız”

Ulusal Birlik Partisi (UBP)-Halkın Partisi (HP) Koalisyon hükümeti, 100 günlük icraatlarını değerlendirmek amacıyla “Ülkeye Hizmet Yolunda 100 Gün” konulu basın toplantısı düzenledi.

Tatar: “Biz hizmet için geldik, hizmet için var olacağız”

Ulusal Birlik Partisi (UBP)-Halkın Partisi (HP) Koalisyon hükümeti, 100 günlük icraatlarını değerlendirmek amacıyla “Ülkeye Hizmet Yolunda 100 Gün” konulu basın toplantısı düzenledi.

03 Eylül 2019 Salı 17:08
Tatar: “Biz hizmet için geldik, hizmet için var olacağız”

Merit Lefkoşa Hotel’de düzenlenen toplantıda, 22 Mayıs’ta kurulan ve 1 Haziran’da güvenoyu alan hükümetin bugüne kadar gerçekleştirdiği icraatlar ve bundan sonra hayata geçirmeyi planladığı projeler hakkında bilgi verildi.

Başbakan Ersin Tatar’ın kısa sunumunun ardından 100 günlük icraatlara ilişkin hazırlanan film gösterildi.

Toplantıda, bütün bakanlar hazır bulundu.

TATAR: “BİZ HİZMET İÇİN GELDİK, HİZMET İÇİN VAR OLACAĞIZ”

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Başbakan Ersin Tatar konuşmasında, yapabildiklerini ve yapmayı planladıklarını anlatmayı amaçladıklarını söyledi.

Çok sayıda çok önemli işler yaptıklarını kaydeden Tatar, birlik ve beraberliği koruyarak, gerek ekonomik, gerek sosyal, gerek Türkiye ile ilişkiler, gerekse Kıbrıs konusunda çok önemli icraatlar yaptıklarını belirtti.

Başbakan Tatar, Türkiye ile protokolün imzalanmasıyla birtakım projelere kaynak akışı başlama aşamasında olduğunu söyledi.

Hükümetin genel anlamda bir kalkınma seferberliği ve uyum içinde çalıştığını kaydeden Tatar, sektörel bazda da kalkınma hedefli icraatlarına devam ettiklerini belirtti. Tatar, proaktif siyaset açısından gerek Maraş gerekse Doğu Akdeniz konusunda girişimlerinin süreceğini kaydetti.

Tatar, KKTC'nin yapısal sıkıntılarının ve durumun belli olduğunu, bunların ele alınmasında istikrar ve hükümet ortaklarının uyumunun çok önemli olduğunu belirtti.

Başbakan Tatar, “Toplum desteğinin sağlanması için kendi aramızdaki uyum önemlidir. Bu hükümet yola devam ederken birtakım söylemlere takmamak gerekir. 2023 hedefi ile daha üretken bir yapının oluşması bakımından yapacağımız çalışmalar önemlidir” dedi.

“Biz hizmet için geldik, hizmet için var olacağız” diyen Tatar, refahın ve GSMH’nin artması için hükümet olarak yapacakları çalışmaların çok önemli olduğunu belirtti.

Son Güncelleme: 03.09.2019 21:07
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