banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Limitli akaryakıt tedariki başladı
Limitli akaryakıt tedariki başladı
Kıbrıs Türk Edebiyatının önemli isimlerinden Kamil Özay hayatını kaybetti
Önemli bir değeri daha kaybettik
Rum yönetimi Doğu Akdeniz’de gerginliği tırmandırıyor
Rum Yönetimi'ne kınama
Belden aşağı siyaset çirkinliği!
Belden aşağı siyaset çirkinliği!
banner376

Tatar: “Biz gerçeklere dayalı anlaşma istiyoruz. Kıbrıs’taki gerçek, iki ayrı egemen devletin varlığıdır”

21 Ekim 2021 Perşembe 14:45
Tatar: “Biz gerçeklere dayalı anlaşma istiyoruz. Kıbrıs’taki gerçek, iki ayrı egemen devletin varlığıdır”

CUMHURBAŞKANI TATAR ANKARA’DA

TATAR ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ’NDE KONFERANS VERDİ

“KIBRIS MESELESİ TÜRKLÜK MESELESİDİR, GELECEK MÜCADELESİDİR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’ya geldi; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde “Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkünün Varoluş Mücadelesi” konulu konferans verdi.

Tatar, Ankara Esenboğa Havaalanındaki karşılamanın ardından Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne geçti.

Üniversiteye gelişinde rektör Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan tarafından karşılanan Tatar’a eşi Sibel Tatar da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, üniversitede “Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkünün Varoluş Mücadelesi” konulu konferans verdi.

Konferans programı, şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, üniversite tanıtım filminin gösterilmesi ve konuşmalar ile tamamlandı.

Konferans salonunda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığına seçilmesinin birinci yılı dolayısıyla hazırlanan video da gösterildi.

ARPA

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Koordinatörü Prof. Dr. Enver Arpa, bugün üniversitede önemli bir konuğu, Cumhurbaşkanı Tatar’ı ağırlamaktan onur ve mutluluk duyduklarını söyledi.

Kıbrıs davasının kardeşlik duyguları derin olan Anadolu halkının da davası olduğunu ifade eden Arpa, Kıbrıs Türk halkının bugünkü bağımsızlığının bedelini, şehitlerle ve kanıyla ödediğini vurguladı.

“Şehitler diyarı” olarak nitelediğini KKTC’nin Türkiye ile birlikte onuruyla şerefiyle bir yaşam sürdüğünü ifade eden Arpa, bunun böyle devam edeceğine dikkat çekti.

Milli mücadele yıllarında Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acılar ve sonrasındaki haksız tecritlere işaret eden Arpa, üniversite olarak bu haksızlığı dünyaya duyurmak için bu etkinliği düzenlediklerini ve bu yönde akademik çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Arpa, KKTC’nin eğitim alanında gelişmesi, kaliteli ve bölgede eğitim alanında güçlü bir yapıya sahip olması için çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.
 

ARICAN

Rektör Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan da, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ziyaretinden ötürü bugünün kendileri açısından çok önemli bir gün olduğunu kaydetti.

Arıcan, konuşmasında, tarih kültür maneviyatla iç içe olan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi hakkında detaylı bilgi verdi.

KKTC’deki akademik faaliyetler ve yeni hedefler yanında bin öğrencinin Lefkoşa’da eğitim aldığını ifade eden Arıcan, Ankara ile Lefkoşa arasındaki bağı daha da güçlendireceklerini, işbirliğini sürdüreceklerini söyledi.

Tatar’ın Kıbrıs Türk halkının haklı davasını anlatma girişimlerini, ziyaretlerini yakından izlediklerini, desteklediklerini ifade eden Arıcan, Tatar’a üniversiteyi ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

banner341
 

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Ankara’da, bu tarihi mekanda öğrenciler ve öğretim görevlileri ile birlikte olmaktan, Kıbrıs davasını anlatabilmekten onur duyduğunu söyledi.

Kıbrıs adasında yıllardır varoluş mücadelesi verdiklerini ifade eden Tatar, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin KKTC’de, Lefkoşa’da da eğitim verdiğini belirterek ülkenin eğitim alanında gelişmesi için yapılan yatırıma teşekkür etti.

“Eğitim diyarı, eğitim adası” KKTC’ye, daha fazla yatırım yapılmasının, geleceğine, ekonomisine gelişimine katkı koyacağına işaret eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin her bölgesinden KKTC’ye öğrencilerin geldiğini, bunun dışında izolasyonlara rağmen 144 farklı ülkeden öğrenci bulunduğunu anlattı.

1571’den bugüne Kıbrıs’ta 80 bin şehit verildiğini, yıllarca mücadele ortaya konulduğunu ve Türk varlığının korunduğunu ifade eden Tatar, ancak İngiltere’nin Kıbrıs adasını bir kurşun sıkmadan Türklerden gasp ettiğini, çıkarken de geri iade etmeyip ortaklık cumhuriyeti kurdurduğunu kaydetti.

İngiltere’nin bugün bile Kıbrıs Türk halkına karşı eşit davranmadığını, aşı gibi insanlık için önemli bir konuda bile Kıbrıs Türk halkının seyahat özgürlüğünü engellediğini ifade eden Tatar, bu konuda gerekli görüşmeleri yaptıklarını ve AB’nin tanıdığı aşıları tanıma talebinde bulunduklarını söyledi.

Kıbrıs’ın gerçeklerinin artık görülmesi gerektiğini söyleyen Tatar, Kıbrıs görüşmeleri, Doğu Akdeniz, milli mücadele yılları, Enosis, Akritas Planı zamanını anlattı, o tarihten bugüne mücadelenin sürdüğünü kaydetti.

Rumların, Kıbrıs Türk halkını eşit görmediğini, adadan atmak için katliam yaptığını, Türkiye’nin gelmesiyle Kıbrıs Türk halkının bugünkü bağımsızlığına kavuştuğunu ifade eden Tatar, Türkiye’ye o dönem ve her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında durduğu için şükranlarını sundu.

“Egemenlik ve devlet diyoruz” diyen Tatar, devlete egemenliğe sahip çıkılmaz ve “federasyon” masalı, oyunu ile çoğunluğun azınlığı yönetmesi, Türkiye’nin adadan çıkarılması durumunda “Sonumuzun geleceğini iyi bilmeliyiz” dedi.

Kıbrıs Türk halkı için Türkiye’nin adada bulunması ve garantörlük hakkı ile askerin varlığının olmazsa olmazı olduğunu vurgulayan Tatar, Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye’nin hiçbir oyuna gelmeyeceğini, bölgede mavi vatan hava sahasında bir güç olmaya devam edeceğini belirtti.

İki devlet ve egemenliği ortaya koymanın, bu siyaseti BM’ye taşımalarının, gündeme getirebilmelerinin Türkiye’nin desteğiyle olabildiğini ifade eden Tatar, BM’de Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı haksızlıkları dile getiren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kıbrıs Türk halkının sesi ve gücü olduğu için teşekkür etti.
 

“KIBRIS MESELESİ TÜRKLÜK MESELESİDİR, GELECEK MÜCADELESİDİR”

“Kıbrıs meselesi Türklük meselesidir, gelecek mücadelesidir” diyen Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türk halkının insanca yaşama hakkına, bağımsızlık, egemenlik ve refahına kavuştuğunu söyledi ve yok oluşun eşiğinden döndüğünü ifade etti.

Tatar, “Kıbrıs’taki gerçek; iki ayrı egemen eşit devlettir” diyerek, Türkiye ile ilişkilerin daha da gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının Rumların varlığını, devletini kabul ettiğini, ancak Rumların ne Kıbrıs Türk halkını ne de devletini tanımadığını kabul etmediğini ifade eden Tatar, Kıbrıs’ta, kalıcı adil sürdürülebilir geçmişten dersler alınarak yapılacak bir anlaşmanın yan yana yaşayan iki devletin iş birliği içinde yaşayabileceğini kaydetti.
 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rumların AB’de yer alan dünyada tanınan BM üyesi Rum devleti olan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamını istediğini ifade ederek, zorlama bir çözüme gelmeyeceklerini, zorlama halinde yine çatışma olabileceğini, bunu arzu etmediklerini, geleceğe güven ve huzurla bakmak istediklerini söyledi.

Yeni fikirleri BM’de ortaya koyduklarını, federal çözümün çok denendiğini ancak Rumların bu süreçte 15 kez farklı önerileri fırsatları reddettiğini ifade eden Tatar, Kıbrıs’ta gerçeklere bağlı devlet ve egemenlik temelinde bir anlaşma istediklerini vurguladı.

“Kıbrıs’ta biz de anlaşma istiyoruz… Kıbrıs‘ta iki halk için de barış vardır, Türkiye ve TSK’ya onlar da dua etmeli. Adaya barış geldi, Güney gelişti, KKTC her şeye rağmen gelişti, büyük yatırımlar yapıldı, örneğin Su Projesi büyük bir eserdir” diyen Tatar, KKTC’nin gelişmesine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Konferansın ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a günün anısına tablo takdim edildi

banner360
Son Güncelleme: 21.10.2021 16:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Canaltay: “KKTC olarak hızlı hareket edip dünyadaki değişime ayak uydurmalıyız”
Canaltay: “KKTC olarak hızlı hareket edip dünyadaki değişime ayak uydurmalıyız”
Rekabet Kuruluakaryakıt tedarikçileri K-PET ve Alpet Kıbrıs hakkında Re'sen soruşturma başlatılmasına karar verdi
Rekabet Kuruluakaryakıt tedarikçileri K-PET ve Alpet Kıbrıs hakkında Re'sen soruşturma başlatılmasına karar verdi
Elektrik kesintisi
Elektrik kesintisi
Refikoğlu’ndan Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı hakkında açıklama
Refikoğlu’ndan Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı hakkında açıklama
Çevre örgütlerinden çağrı; “Doğayı ve kültürümüzü kazıyan, yok eden yeni taşocaklarına ihtiyacımız yok. sonuna kadar savunacağız”
Çevre örgütlerinden çağrı; “Doğayı ve kültürümüzü kazıyan, yok eden yeni taşocaklarına ihtiyacımız yok. sonuna kadar savunacağız”
Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı Birleşik Kurul Toplantısı’nda oy birliği ile onaylandı
Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı Birleşik Kurul Toplantısı’nda oy birliği ile onaylandı
ARUCAD’da oryantasyon günleri başladı
ARUCAD’da oryantasyon günleri başladı
Çakıcı: “Bu kaosa hep birlikte dur demeliyiz”
Çakıcı: “Bu kaosa hep birlikte dur demeliyiz”
CTP yerel seçimlerle ilgili aday tanıtımına dün akşam Akdoğan’da devam etti
CTP yerel seçimlerle ilgili aday tanıtımına dün akşam Akdoğan’da devam etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim