Tatar, BİR-SEN yönetimini kabul etti

TATAR: “DAÜ KIBRIS TÜRK HALKI İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ”



Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ BİR-SEN) Yönetim Kurulu’nu kabul etti.



UBP’den verilen bilgiye göre, eş başkanlar Kazım Hakverdi ile Buğu Sümen Cohar başkanlığındaki yönetim kurulu Tatar’a üniversitenin güncel sorunlarını iletti.



UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) Kıbrıs Türk halkı için son derece önemli olduğuna işaret etti.



Tatar, “UBP, üniversite için iyi olan ne varsa destek vermeye, DAÜ’deki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edecek” dedi.





