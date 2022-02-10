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Tatar, Binali Yıldırım’ın Kıbrıs konusundaki değerlendirmelerine teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım’ın, Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) 12. Aksakallılar Konseyi Toplantısı sonrası basına yaptığı açıklamada Kıbrıs konusunda değerlendirmelerde bulunarak KKTC’nin mücadelesine yönelik ifadeleri dolayısıyla teşekkür etti.

10 Şubat 2022 Perşembe 15:15
Tatar, Binali Yıldırım’ın Kıbrıs konusundaki değerlendirmelerine teşekkür etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da gerçekleşen toplantı, Binali Yıldırım başkanlığında ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Azerbaycan Aksakalı Hasan Hasanov, Kazakistan Aksakalı İkram Adyrbek, Kırgızistan Aksakalı Medetkhan Sehrimkulov, Özbekistan Aksakalı Bakhtiyor Sayfullayev'in katılımıyla düzenlendi.

Toplantı sonrası Binali Yıldırım basına yaptığı açıklamada; Kıbrıs Türklerinin, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek; "Kıbrıs'ta yıllardan beri yaşanan bir izolasyon söz konusudur. Kuzey Kıbrıs Türk halkının meşru hakları, maalesef tanınmamak suretiyle gasbedilmektedir. Yıllardan beri KKTC, bu haksızlığı ortadan kaldırmak için Türkiye ile omuz omuza bir mücadele içindedir" dedi.

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“KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı üyeliği gündeme geldi mi?" sorusu üzerine Binali Yıldırım; Kıbrıs Türklerinin, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.

Kıbrıs'ta yıllardan beri yaşanan bir izolasyonun söz konusu olduğunu belirten Yıldırım; şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk halkının meşru hakları, maalesef tanınmamak suretiyle gasbedilmektedir. Yıllardan beri KKTC, bu haksızlığı ortadan kaldırmak için Türkiye ile omuz omuza bir mücadele içindedir. Bütün yollar denenmiştir ancak bir sonuç alınamamıştır. Geriye kalan, eşit egemenlik temelinde iki ayrı devletin tesis edilmesidir. Kuzey Kıbrıs'ın, bütün bu tecrübelerden sonra geldiği nokta budur. Bunun dışında ortaya konacak hiçbir teklif, Kuzey Kıbrıs'ta barışı ve huzuru sağlamayacaktır. Bu amaca yönelik olarak özellikle Türk Devletleri Teşkilatı faaliyetlerinde Kuzey Kıbrıs'ın yer alması için gayret gösteriyoruz. Bu minvalde TDT ile KKTC arasındaki iletişim canlı bir şekilde devam ediyor. Özellikle Kıbrıs ve Türk devletleri arasında gençlik, spor, diaspora, medya gibi alanlarda gerçekleştirilen faaliyetlere, KKTC'den heyetler davet ediliyor.”

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Son Güncelleme: 10.02.2022 15:53
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