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Tatar Beşiktaş’ı şampiyonluğundan dolayı kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kazanılan şampiyonluk nedeniyle Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nuri Çebi’ye kutlama mesajı gönderdi.

16 Mayıs 2021 Pazar 14:30
Tatar Beşiktaş’ı şampiyonluğundan dolayı kutladı
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Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar gönderdiği mesajda, Spor Toto Süper Lig şampiyonluğundan dolayı Beşiktaş yönetimini, futbolcularını ve tüm Beşiktaş camiasını kutladı. 

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Tatar mesajında, “Beşiktaş camiasını şahsınızda tebrik eder, önümüzdeki sezon Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağınız maçlarda da başarıları dilerim. Bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının bir çok alanda olduğu gibi spor alanında da rekabet ve mücadeleyi etkilemesine rağmen Türkiye Futbol Süper Ligi’nde şampiyonluk yarışını son haftaya taşıyan bütün takımları da ayrıca tebrik ederim.

Covid-19 şartlarına rağmen şampiyonluk yarışındaki mücadelenizi, özverili çalışmalarınızı ve büyük gayretlerinizi takdir ile izledik. Son hafta şampiyonluğu almanız KKTC’de de büyük sevinç yaratmıştır. Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına sizleri tekrar tebrik eder, gelecek yıl pandeminin sona erdiği ve seyircili izlenecek bir Süper Lig yaşanması temennisi ile hepinize saygılarımı sunarım”  dedi.

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Son Güncelleme: 16.05.2021 14:45
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