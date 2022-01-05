banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tıp-iş’in poliklinik yapmama eylemi genişleyerek devam ediyor
Tıp-iş'in eylemi genişliyor
Sucuoğlu, Ankara’ya gidecek
Sucuoğlu, Ankara’ya gidecek
Akdeniz’deki deprem Kıbrıs’ta da hissedildi
Akdeniz'de deprem
Panik yok!
Panik yok!
banner405
Flaş Haber
KKTC'de rekor vaka!
Kapat

Tatar: “Benim siyasetim her zaman halkın içinde olmak ve halkla birlikte hareket etmektir”

05 Ocak 2022 Çarşamba 19:45
Tatar: “Benim siyasetim her zaman halkın içinde olmak ve halkla birlikte hareket etmektir”

TATAR, BEŞPARMAK DÜŞÜNCE GRUBU ÜYELERİNİ KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Benim siyasetim her zaman halkın içinde olmak ve halkla birlikte hareket etmektir” dedi.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Yrd. Doç. Dr. Hasibe Şahoğlu başkanlığındaki Beşparmak Düşünce Grubu üyelerini kabul etti.
TATAR
Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, Beşparmak Düşünce Grubu ile görüş birliği içinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ergün Olgun ve Osman Ertuğ gibi değerli kişilerin yer aldığı grup üyelerine, yürüttükleri çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.
Kıbrıs’ta iki ayrı halk ve egemenlik vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası anlaşmalarda da Kıbrıslı Türklerin egemenliğine işaret eden açık ve net ifadeler bulunduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması için Rum-Yunan ikilisinin yaptıklarını anımsattı. Tatar, Kıbrıs’ın İngiltere’ye kiralanma sözleşmesinde, İngilizlerin adadan ayrılırken, adayı sahibine iade edecekleri maddesinin yer aldığını ancak birtakım entrikalar sonucu İngiltere’nin Kıbrıs’ı ilhak ettiğini söyledi.

banner341
Tatar, Rumların, Annan Planı referandumunda hayır diyen taraf olmasına rağmen, AB’nin tek taraflı Rum kesimini üye yapmasıyla 1960 anlaşmalarında yer alan Türkiye ve Yunanistan’ın üye olmadığı bir topluluğa, Kıbrıs’ın üye olamayacağı yönündeki maddeye ters düşüldüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, bugün gelinen aşamada iki devlet siyasetini, Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteklediğini dile getirdi. 
“Federasyon adı altında Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yama yapılacağımız bir oyuna, Kıbrıs Türklerini sürüklemek istiyorlar” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere bakıldığında Kıbrıs’ta bir anlaşma için istikrar sağlamanın ancak egemen eşitliğe dayalı iki devletin iş birliği ile mümkün olabileceğini kaydetti.
“PANDEMİ DE GELİR GEÇER, KRİZ DE GELİR GEÇER AMA DEVLETİMİZE VE EGEMENLİĞİMİZE SAHİP ÇIKMAK KUTSAL DEĞERLERİMİZDİR”
“Benim siyasetim her zaman halkın içinde olmak ve halkla birlikte hareket etmektir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’den gelen davetlere icabet ederek, Kıbrıs davasını gittiği yerlerde anlattığını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine önem verdiğini belirtti.  
Cumhurbaşkanı Tatar, geçmişte çok acılar çeken ve direnmesini bilen Kıbrıs Türkü’nün, pandemi sürecini ve ekonomik krizi atlatacağına inanç belirtti. Egemenlik ve devletin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Pandemi de gelir geçer, kriz de gelir geçer ama devletimize ve egemenliğimize sahip çıkmak, kutsal değerlerimizdir” dedi.
ŞAHOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Hasibe Şahoğlu da konuşmasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, kendilerini kabulünden dolayı teşekkür etti.
 

banner360
Son Güncelleme: 05.01.2022 21:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amcaoğlu: “Tedbirleri artırıyoruz”
Amcaoğlu: “Tedbirleri artırıyoruz”
DP Lefke’de ziyaretlerde bulundu
DP Lefke’de ziyaretlerde bulundu
KKTC'de rekor vaka!
KKTC'de rekor vaka!
DP Milletvekili Adayı Serhat Akpınar Lefke’nin nabzını tuttu
DP Milletvekili Adayı Serhat Akpınar Lefke’nin nabzını tuttu
Cypfruvex, valensiya alımına yarından itibaren başlıyor
Cypfruvex, valensiya alımına yarından itibaren başlıyor
LAÜ Hukuk öğrencisi Seçil Düzkaya Uluslararası Hayvan Hakları Kongresi’nde LAÜ’yü temsil etti
LAÜ Hukuk öğrencisi Seçil Düzkaya Uluslararası Hayvan Hakları Kongresi’nde LAÜ’yü temsil etti
Sucuoğlu: “Tek başına güçlü iktidar hedefimiz halkın ilgi ve sevgisiyle her geçen gün daha da bütünleşiyor”
Sucuoğlu: “Tek başına güçlü iktidar hedefimiz halkın ilgi ve sevgisiyle her geçen gün daha da bütünleşiyor”
2020-2021 üretim yılı askı listeleri köylerde askıya alındı
2020-2021 üretim yılı askı listeleri köylerde askıya alındı
Akpınar, “Demokrat Parti (DP) kitle partisi olarak yerini almaya hazır”
Akpınar, “Demokrat Parti (DP) kitle partisi olarak yerini almaya hazır”
DP Girne Milletvekili Adayı Serhat Akpınar gerçekleştirdiği temaslarında projelerini tanıtmaya devam ediyor
DP Girne Milletvekili Adayı Serhat Akpınar gerçekleştirdiği temaslarında projelerini tanıtmaya devam ediyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim