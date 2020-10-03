Tatar: “Benim için uzlaşıcı olmak esastır”

UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Ersin Tatar, Memur-Sen’i ziyaret ederek, Başkan Akın Manga ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüş alışverişinde bulundu.

UBP’den verilen bilgiye göre, Manga, Kıbrıs konusuyla ilgili görüşlerini yazılı olarak Ersin Tatar ile paylaştı.

TATAR

Ersin Tatar, Memur-Sen ile Kıbrıs konusunda benzer görüşlere sahip olduklarını, mali konularda birçok çalışma yaptıklarını, iş birliği yürüttüklerini söyledi.

Pandemi süreci nedeniyle oluşan ekonomik şartlarla ilgili de iş birliği gerektiğini ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının birliktelik içinde yoluna devam etmesinin önemine vurgu yaptı.

Sorunlara çatışma değil uzlaşı kültürü ile yaklaşmak gerektiğini ifade eden Tatar, iş dünyası, özel sektör, kamu bir bütün içinde çalışılarak 2021 bütçesi oluşturmak istediklerini söyledi.

Tatar, kendisi için uzlaşıcı olmanın esas olduğunu, Cumhurbaşkanı seçildikten itibaren, uzlaşı kültürü içinde KKTC devletinin devamını sağlamak ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinde güvence altına geleceğe yol almak için çalışacaklarını ifade etti.