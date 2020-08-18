banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1092
ALTIN
475.692
DOLAR
7.3590
STERLİN
9.7691
EURO
8.7826
Pilli’yi vuralım ama öldürmeyelim!
Pilli’yi vuralım ama öldürmeyelim!
Özersay hükümetsen temenni etme, yap!
Özersay hükümetsen temenni etme, yap!
Pandemi girdabındaki büyükler ve pandemi nesli
Pandemi girdabındaki büyükler ve pandemi...
Uyanın ; iflasa sürükleniyoruz
Uyanın ; iflasa sürükleniyoruz
banner355

Tatar: Belirsizlikler içinde ülke yönetimini sürdürüyoruz

Başbakan Ersin Tatar, belirsiz bir dönemden geçildiğini ancak bu süreçte istihdamın korunması için özel sektöre önemli katkılar yapıldığını söyledi.

18 Ağustos 2020 Salı 20:54
Tatar: Belirsizlikler içinde ülke yönetimini sürdürüyoruz
banner337
banner351

Başbakan Ersin Tatar, belirsiz bir dönemden geçildiğini ancak bu süreçte istihdamın korunması için özel sektöre önemli katkılar yapıldığını söyledi.

Tatar, pandeminin ne kadar süreceğinin bilinmediğini ancak ekonomiyi korumak zorunda olduklarını da belirterek, bu yönde bazı kararlar aldıklarını kaydetti. 

Başbakan Tatar, Ekonomik Üst Kurulu kabulde yaptığı açıklamada, KKTC ekonomisinde sürdürülebilir bir yapıyı ayakta tutmak için hep birlikte çalışmak gerektiğini vurguladı. 

Pandemi dönemindeki olağanüstü koşullarda özel bir takım karar ve tedbirlerle ülkeyi yönetmek için çalıştıklarını kaydeden Başbakan Tatar, kamu yatırımlarının devam ettiğini ve sağlığın getirdiği bir takım ek külfet bulunduğuna işaret etti. 

Tatar “Günde iki binden fazla test yapılıyor. Bunların bir maliyeti vardır. Bu süreçte normalleşmeyi beklerken ülkeye gelen turist sayısında hala daha eski seviyelerine gelmediğini görüyoruz. Öğrenci akışının Eylül’den sonra nasıl gelişeceğini sadece tahmin etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bir takım belirsizlikler içinde ülke yönetimini sürdürmekteyiz” dedi. 

Dövizde yaşanan yükselişe de işaret eden Başbakan Tatar, beklenmedik dış etkenlerden KKTC ekonomisinin etkilendiğini ifade etti. 

banner341
“Görevimiz umudumuzu kaybetmeden, sektörlerimizi korumak ve istihdamı sürdürebilmektir” diyen Tatar, istihdamı sürdürebilmek için özel sektöre bir takım katkılar yapıldığını hatırlattı. 

KKTC Maliyesinden tüm işverenlerin Sosyal Sigorta katkısının tümünün 1 yıl boyunca ödenmesi yönünde karar üretildiğini anımsatan Tatar, 400 milyon TL civarında bir katkı sağlanacağını söyledi. 

Bu rakamın KKTC bütçesinin yüzde 5 anlamına geldiğini belirten Tatar, amaçlarının istihdamın korunması olduğunu vurguladı. 

Pandeminin ne kadar süreceğini kimsenin öngörmediğini kaydeden Tatar, önce sağlık diyerek, bütçeden önemli kaynakları Sağlık Bakanlığı’na aktardıklarını hatırlattı. 

Tatar “Ancak ekonomiyi korumak zorundayız. Bu yüzden 1 Temmuz’dan sonra dışa açıldık. Pandemi ile ilgili bir takım vakalar olmuştur. Bulaş er ya da geç ortaya çıkacaktı. Ama ben rakamlara baktığımda karamsar değilim. Çünkü 1 Temmuz’dan bu yana dıştan gelen toplam vaka sayısı 100 civarındadır. Bunların önemli bir kısmı taburcu olmuştur. Çoğu temas dolayısıyla izole edilmiştir. Hastanede şu anda tedavisi devam eden asemptomatik noktasında yani acil bir vaka yok, 25 tane kişi vardır” dedi. 

Pandemi hastanesinin yapımına başlandığını, Lefkoşa Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi’nin pandemi kliniği olarak hazır olduğunu belirten Başbakan Tatar, kapasite sorunu olmadığını vurguladı.

Toplantıda Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erçin Tekakpınar, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökborü, Kıbrıs Türk otelcileri Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga hazır bulundu. 

 

banner360
Son Güncelleme: 18.08.2020 21:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
19 Ağustos 2020 Çarşamba Gündemi
19 Ağustos 2020 Çarşamba Gündemi
Pilli: Toplam 1695 test yapıldı, 9 pozitif vakaya rastlandı
Pilli: Toplam 1695 test yapıldı, 9 pozitif vakaya rastlandı
Başbakan Tatar, Ekonomik Örgüt Temsilcileriyle Biraraya Geldi
Başbakan Tatar, Ekonomik Örgüt Temsilcileriyle Biraraya Geldi
Denktaş, Girne etkinliğini pandemi önlemleri çerçevesinde iptal etti
Denktaş, Girne etkinliğini pandemi önlemleri çerçevesinde iptal etti
UBP’den Kişmir’e protesto: “Yasal yollara başvuracağız”
UBP’den Kişmir’e protesto: “Yasal yollara başvuracağız”
CTP’den virüsle ilgili uyarı ve öneriler
CTP’den virüsle ilgili uyarı ve öneriler
SOS Çocuk Köyündeki 160 çocuk destek bekliyor…
SOS Çocuk Köyündeki 160 çocuk destek bekliyor…
Özersay, CNNTürk yayınına katılarak bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi
Özersay, CNNTürk yayınına katılarak bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi
Ydp Girne’de İlçe Seçim Komitesini Oluşturarak Hazırlıklarını Tamamladı
Ydp Girne’de İlçe Seçim Komitesini Oluşturarak Hazırlıklarını Tamamladı
Özyiğit: “Kararlar hem yetersiz, hem de ayrımcılık içermekte”
Özyiğit: “Kararlar hem yetersiz, hem de ayrımcılık içermekte”

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim