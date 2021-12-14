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Tatar, Beever’i kabul etti

14 Aralık 2021 Salı 20:15
Tatar, Beever’i kabul etti

“KIBRIS'TA SÜRDÜRÜLEBİLİR BARIŞ VE İSTİKRAR ANCAK İKİ DEVLETİN İŞ BİRLİĞİNE DAYANAN BİR ANTLAŞMAYLA OLUR”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görev süresi sona eren Avustralya Yüksek Komiseri Sam Beever’i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Beever’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a veda ziyaretinde bulunduğu görüşmede, Tatar, Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs sorununa ilişkin pozisyonunu aktardı. 
Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta sürdürülebilir barış ve istikrarın yolunun, Adanın Kıbrıslı Türk ortak sahiplerinin eşit egemenliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı resmi müzakerelerden geçtiğini, iki devletin iş birliğine dayanan bir antlaşmanın adil ve gerçekçi olabileceğini söyledi.
“KIBRISLI TÜRKLERİN TARİHTEN GELEN EŞİT EGEMENLİK HAKKI VAR”
Tatar, Kıbrıslı Türklerin tarihten gelen eşit egemenlik hakkına işaret ederek egemen eşitliğin, Adanın Yunanistan'a ilhak edilmesi amacıyla 1963 yılında Kıbrıslı Rumlar tarafından silah zoruyla gasp edilen ortaklık devletini kuran 1960 tarihli antlaşmadan kaynaklanan gelen bir hak olduğunu vurguladı.
“AVUSTRALYA, KIBRIS KONUSUNDA TARAFSIZ OLMALI”
“Ancak iki devletin iş birliğine dayanan bir antlaşma adil, gerçekçi ve uygulanabilir olur” diyen Tatar, binlerce mil uzakta olmasına rağmen Avustralya'nın, Kıbrıs'taki iki tarafa yaklaşımında daha tarafsız olabileceğine inanç belirtti. 

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Eşitlik temelinde bir antlaşmaya ulaşmak için yapılan müzakerelerin, Kıbrıslı Rumların sayısız reddi nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandığını ifade eden Tatar, Kıbrıslı Türklere uygulanan doğrudan ticaret ve direkt uçuş gibi konulardaki ambargoya işaret etti ve İngiltere eski Dışişleri Bakanı Jack Straw’a atıfta bulundu. Cumhurbaşkanı Tatar, Straw’un Kıbrıs'ta iki devlet temelinde bir antlaşmanın güçlü bir savunucusu olduğunu hatırlattı.
“KIBRIS TEK TARAFLI AB ÜYESİ YAPILDIĞINDA, AB İLKELERİ HASIR ALTI EDİLDİ”
Cumhurbaşkanı Tatar, 1960 antlaşmalarına göre, Türkiye ve Yunanistan'ın üye olmadığı bir birliğe Kıbrıs’ın üye olamayacağını anımsatırken, AB ilkelerinin de aday üye ülkede süregelen bir anlaşmazlık olmamasını öngördüğünü hatırlattı. 
Cumhurbaşkanı Tatar, “Ne yazık ki, tüm bunlar hasır altı edildi ve AB Kıbrıs Rum tarafının, adanın tamamı adına üye olmasına izin verdi, çünkü Yunanistan o sırada Birliğin doğuya doğru genişlemesini veto etme tehdidinde bulunuyordu… Kıbrıs meselesine yaklaşırken, yarım yüzyıldan fazla bir süredir denenmiş ve defalarca başarısız olunmuş aynı parametrelere dayalı müzakereleri talep etmektense ‘farklı bir perspektiften bakmanın’ zamanı gelmiştir” dedi.
“AVUSTRALYA’DA YAŞAYAN ON BİNLERCE KIBRISLI TÜRK VAR”
Cumhurbaşkanı Tatar görüşmede, zengin bir kültürel çeşitlilik sağlayan Avustralya’nın Canberra, Sidney ve Melbourne şehirlerinde yaşayan on binlerce Kıbrıslı Türk olduğuna dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Tatar, görev süresi sona eren Beever'a başarı diledi.
 

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Son Güncelleme: 15.12.2021 01:28
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