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Tatar: “Bazı yabancı istihbarat örgütleri, Türkiye Cumhuriyeti ile gerçekleştirilen teknik çalışmaları manipüle ediyor”

Başbakan Ersin Tatar, bazı yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye Cumhuriyeti ile gerçekleştirilen teknik çalışmaları manipüle ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçim süreci ve seçim sonucunu kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirme gayesi ile çalışmalar yaptıklarının saptandığını belirtti.

05 Ekim 2020 Pazartesi 17:38
Tatar: “Bazı yabancı istihbarat örgütleri, Türkiye Cumhuriyeti ile gerçekleştirilen teknik çalışmaları manipüle ediyor”
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Başbakan Ersin Tatar, bazı yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye Cumhuriyeti ile gerçekleştirilen teknik çalışmaları manipüle ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçim süreci ve seçim sonucunu kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirme gayesi ile çalışmalar yaptıklarının saptandığını belirtti.

Başbakan Tatar, devlet gelişmeleri yakından izlediğini, hiçbir istihbarat örgütü ve işbirlikçilerine vatandaşlara, vatana, millete zarar verme şansı tanınmayacağını, gereken tüm yasal adımların mutlaka atılacağını vurguladı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakanlık açıklaması şöyle:

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“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Pazar günü önemli bir seçime giderken ülkemize, halkımıza dönük dış kaynaklı oyunların devam ettirilmekte olduğu görülmektedir.

Bu bağlamda, bazı yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye Cumhuriyeti ile gerçekleştirilen teknik çalışmaları manipüle ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçim süreci ve seçim sonucunu kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirme gayesi ile çalışmalar yaptıkları Devletimizce saptanmış durumdadır.

Bazı dış kaynaklı istihbarat örgütleri ülkemizde yuvalanarak Türkiye Cumhuriyeti’nin teknik heyetlerini profesyonel çalışmalarla uzaklardan görüntülüyorlar, bazı sivil kişileri Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri olarak gösteriyor ve yaptırdıkları çarpıtma haberlerle emellerine ulaşacaklarını zannediyorlar. Bu mihraklar önce seçimleri manipüle etmek için bu amaçla kurulmuş olan internet gazetelerini kullanıyorlar ardından da bu gazeteler üzerinden halkın geneline ürettikleri yalanları yayıyorlar.

Devletimiz gelişmeleri yakından izlemektedir ve hiçbir istihbarat örgütü ile işbirlikçilerine vatandaşlara, vatana, millete zarar verme şansı tanınmayacaktır. Şu bilinsin ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı olarak beni, Bakanlarımızı takip edip gizlice fotoğraflayanlar Kuzey Kıbrıs Türk Halkının iradesine aynı zamanda bireysel özgürlüğümüze müdahale etmektedir. Halkımız rahat olsun. İzahı olmayan hiçbir toplantı ve görüşme ne benim ne de Bakanlarım tarafından yapılmamıştır, yapılmayacaktır da”

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Son Güncelleme: 05.10.2020 17:53
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