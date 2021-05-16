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Tatar bazı şehit eşlerine Bayram ziyaretinde bulundu

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, şehit eşi Gül Gedik, Cemile Sözveren, Ayşe Kurtuluş ve Emine Tuncay’ı yaptığı ziyaretlerde Ersin Tatar’a Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan da eşlik etti.

16 Mayıs 2021 Pazar 14:00
Tatar bazı şehit eşlerine Bayram ziyaretinde bulundu
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Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda, şehit ve gazilere minnet borcu duyduğunu, Kıbrıs Türkünün şehitlerin fedakarlıkları sayesinde bugün huzur ve güvenlik içerisinde yaşandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, şehitlerin yaptığı büyük fedakârlıkların unutulmaması gerektiğini, şehitlerin vatan için yaptıklarını gelecek kuşaklara aktarmanın en önemli sorumluluklardan biri olduğunun altını çizdi.

GAZZE’DE YAŞANANLAR

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Cumhurbaşkanı Tatar, Gazze’de yaşanan saldırı olaylarına işaret ederek, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün ne kadar önemli olduğunun bir kere daha anlaşıldığını, huzur ve güven dolu bir gelecek için çalışmaya devam edeceğini, devlete herkesin sahip çıkması gerektiğini belirtti.

“DEVLETİN BEKASI İÇİN HALKIN EGEMENLİĞİ ŞART”

Halkın egemenliğinin devletin bekası için en önemli unsur olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, halka birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Geçmişte yaşanan acıları unutmanın mümkün olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Tarihini bilmeyen toplumlar yok olmaya mahkûmdur. Tarih bunu emretmektedir” şeklinde konuştu.


 

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Son Güncelleme: 16.05.2021 14:06
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