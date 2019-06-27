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Tatar: “Bazı gelişmeler olacaksa bunları mutlaka paylaşmamız gerektiğiyle ilgili anlayış birliği içindeyiz”

Tatar: “Bazı gelişmeler olacaksa bunları mutlaka paylaşmamız gerektiğiyle ilgili anlayış birliği içindeyiz”

27 Haziran 2019 Perşembe 09:31
Tatar: “Bazı gelişmeler olacaksa bunları mutlaka paylaşmamız gerektiğiyle ilgili anlayış birliği içindeyiz”

TATAR VE ÖZERSAY CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAYDI 

TATAR, ÖZERSAY AYRILDIKTAN SONRA CUMHURBAŞKANI AKINCI İLE BİR SÜRE DAHA GÖRÜŞTÜ

TATAR: “CUMHURBAŞKANI MAKAMINA DUYDUĞUMUZ SAYGI İTİBARIYLA, EĞER BAZI GELİŞMELER OLACAKSA BUNLARI MUTLAKA PAYLAŞMAMIZ GEREKTİĞİYLE İLGİLİ ANLAYIŞ BİRLİĞİ İÇİNDEYİZ”

Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yaptıkları toplantıda, Kapalı Maraş’la ilgili geçmişte yapılan değerlendirmeler ve kayıtların ele alındığını söyledi. 

Tatar, “Cumhurbaşkanı makamına duyduğumuz saygı itibarıyla, eğer bazı gelişmeler olacaksa bunları mutlaka paylaşmamız gerektiğiyle ilgili anlayış birliği içindeyiz” dedi.

Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın ayrılmasının ardından Cumhurbaşkanı Akıncı ile 15 dakika daha görüştü.

Görüşmeden çıkışta yaptığı açıklamada, görüşmenin faydalı ve yararlı olduğunu ifade eden Başbakan Tatar, görüşmenin ilk bölümünde Dışişleri Bakanı Özersay’ın kendilerine bilgi verdiğini söyledi.

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Başbakan Tatar, görüşmede, Bakanlar Kurulu’nda alınan Kapalı Maraş’ın envanter çalışmasının hangi aşamada olduğu, çalışmayla neyin niyet edildiği ve nasıl şekillendirileceği konusunun ele alındığını kaydetti.

Kapalı Maraş’la ilgili geçmişte yapılan değerlendirmeler ve kayıtların ele alındığını ifade eden Başbakan Tatar, gelinen aşamada en azından bir istişare noktasında, böyle bir görüşme yapıldığını ifade etti.

Tatar, “Cumhurbaşkanı makamına duyduğumuz saygı itibarıyla, eğer bazı gelişmeler olacaksa bunları mutlaka paylaşmamız gerektiğiyle ilgili anlayış birliği içindeyiz” dedi.

“İÇ MESELELERİ ELE ALDIK”

Başbakan Tatar, Özersay’ın ayrılmasının ardından devam eden görüşmede iç meselelerin ele alındığını söyledi.

Ülkede olan gelişmeleri ve hükümetin çalışmalarını anlattıklarını kaydeden Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da kendilerine kendi görüşlerini aktardığını belirtti.

Tatar,her iki haftada bir yapılacak toplantının bugünkü bölümünü tamamladıklarını, bir sonraki toplantının iki hafta sonra yapılacağını kaydetti.

Son Güncelleme: 27.06.2019 12:55
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