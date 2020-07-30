Tatar: “Bayram günlerinin koronavirüsün yayılma günleri olmaması için önlemlere sıkı sıkıya uyalım”

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, bayramların ortak sevinci, dost, akraba, aile, vatandaşlar olarak bir arada yaşama, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tuttuğunu ve sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunduğunu belirtti.

Tatar, “bu yıl maalesef bu özel bayram günlerini tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını gölgesinde geçireceğimizi” hatırlatarak, “Tüm halkımızdan rica ediyorum; Bayram günlerinin koronavirüsün yayılma günleri olmaması için; Kurban Bayramı süresince koronavirüs önlemlerine sıkı sıkıya uyalım” dedi.

“EKONOMİ,TİCARET VE KAZANÇ ÇOK ÖNEMLİ ANCAK, HAYAT SADECE BUNLARLA MUTLU OLUNABİLECEK BİR SÜREÇ DEĞİL”

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Tatar, ekonomi, ticaret ve kazancın çok önemli olduğunu ancak, hayatın sadece bunlarla mutlu olunabilecek bir süreç olmadığını söyledi.

“Bizleri asıl mutlu eden, etmesi gereken iyi insan, duyarlı vatandaş olmak ve bunların gereğini yerine getirerek, zorda olanlara, dar gelirliye, bizlerin yardımına muhtaç olanlara sahip çıkmak, onlara destek vermektir” diyen Tatar, gücü yetenlerin manevi duyguların yoğunlaştığı bu günlerde Devlete ek olarak ihtiyaçlılara desteklerini esirgemeyeceklerine inandığını belirtti.

“GEVŞEMEK YOK”

Tatar, hükümet olarak aldıkları tedbirler ve halkın katkıları ile koronavirüsle mücadelesini başarı ile devam ettirdiklerini vurgulayarak “ama gevşemek yok” dedi.

“Biz hükümet olarak her geçen gün sağlık hizmetlerimizdeki olanaklarımızı artırıyoruz. Test sayılarımızı oldukça artırdık. Daha da artıracağız. Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki Ayaktan Tanı Merkezi’ni bağımsız giriş, çıkışı, tomografisi, röntgeni, özel odaları ile pandemi kliniği haline getiriyoruz” diyen Tatar, Planlama İnşaat Dairesi ile Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin yeni pandemi hastanesi projesi üzerindeki çalışmalarına devam ettiğini, izolasyon otellerinin hizmet verdiğini, yeni Girne hastanesi ile Güzelyurt hastanesinin de bitirilmesi için gereken adımların atıldığını kaydetti.

Tatar şöyle devam etti;

“Lefkoşa’ya 500-600 yataklı modern yeni bir hastane yapılması için Anavatan Türkiye’den bir heyet buraya gelmiş, gereken çalışmalar başlatılmıştır. Hedef 2023 yılında ülkemize bu hastaneyi kazandırmış olmaktır. Anavatan Türkiye ile imzaladığımız İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşması ve kendi kaynaklarımızla ekonomimizde yaşanan sıkıntıları aşma çabalarımız da durmaksızın devam ediyor.

Hedefimiz tüm sektörlerimize, esnafımıza, tüccarımıza, emekçilerimize yapabileceğimiz en fazla katkıyı sağlamak ve pandeminin olumsuz etkilerinden bir an önce kurtulmaktır.

“DEVLET KURAN KIBRIS TÜRKÜ PANDEMİ SÜRECİNİ DE EN AZ SIKINTI İLE KAPATMAYI BAŞARACAKTIR”

Bunun en önemli unsurlarından biri ise sağlık koşullarını asla elden bırakmadan dışa açılmaktır. Ben, başaracağımızdan eminim. Pek çok zorlukları aşa, aşa bugünlere gelen, Devlet kuran Kıbrıs Türkü pandemi sürecini de en az sıkıntı ile kapatmayı başaracaktır”.

Tatar, “Bu vesileyle, bayramın tüm İslam alemine ve ülkemize sağlık, mutluluk, refah, ve barış getirmesi dileklerimle tüm halkımızın, Anavatan Türkiye’deki kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.