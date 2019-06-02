Tatar bayram boyunca ilçelerde partililerle bayramlaşacak

TATAR BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ SARAYÖNÜ’NDEKİ MERKEZ BİNADA PARTİLİLERLE BAYRAMLAŞACAK

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, Ramazan Bayramı boyunca ilçe binalarında partililerle bayramlaşacak. Ersin Tatar, bayramın birinci günü olan Salı günü Lefkoşa Atatürk Meydanı’ndaki (Sarayönü) UBP merkez binasında tebrikleri kabul edecek.

Tatar, bayramın ikinci günü ise, sabah saat 10.00’da UBP Gazimağusa İlçe binasında, saat 12.00’de UBP İskele İlçe binasında, saat 17.00’de ise UBP Girne ilçe binasında partililerle bayramlaşacak.

Başbakan Ersin Tatar, bayramın son günü olan Perşembe günü de bayramlaşma için saat 10.00’da UBP Güzelyurt İlçe binasında, 12.00’de de UBP Lefke İlçe binasında olacak.

