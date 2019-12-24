banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113153
ALTIN
286.896
DOLAR
5.9465
STERLİN
7.7145
EURO
6.5953
Adam kaçıran 5 kişi tutuklandı
ADAM KAÇIRAN 5 KİŞİ TUTUKLANDI
Polis memuruna 5 ay hapis cezası
POLİS MEMURUNA 5 AY HAPİS...
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU

Tatar: “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun gelişmesi için üzerimize düşenleri olanakları zorlayarak yapmaya hazırız”

Tatar: “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun gelişmesi için üzerimize düşenleri olanakları zorlayarak yapmaya hazırız”

24 Aralık 2019 Salı 15:50
Tatar: “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun gelişmesi için üzerimize düşenleri olanakları zorlayarak yapmaya hazırız”

BRTK’NIN 56’NCI KURULUŞ YILDÖNÜMÜ

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, hükümet olarak, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun gelişmesi için, BRTK Yasası’nın günümüz koşullarına göre düzenlenmesi de dahil, üzerlerine düşenleri olanakları zorlayarak yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Ersin Tatar BRTK’nın 56’ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Başbakan Tatar mesajında şunları kaydetti:

“’Bayrak Radyosu’ Kıbrıs Türkünün varoluş, özgürlük ve Devlet kurma sürecinin en önemli evrelerinden biri olan 21-25 Aralık 1963 Rum saldırılarına karşı direnişimizin en önemli kuruluşlarından, sembollerinden biridir.

O direnişi başlatarak Kıbrıs’ın Yunan olmasını engelleyen babalarımız, dedelerimizin başlıca moral kaynağı mücahidin sesi Bayrak Radyosu idi.

“EN ÖNEMLİ HABERLERİ ONDAN ÖĞRENDİK.”

Uzun süre üzüntülerimizi, sevinçlerimizi, bayram coşkularımızı sadece ve sadece Bayrak Radyosu ile yaşadık. En önemli haberleri ondan öğrendik.

Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs Barış Harekatı’nın başladığını Bayrak Radyosu’ndan bizlere ve tüm Dünyaya açıkladı.

Mücadelemizi taçlandırdığımız, bu topraklarda kendi kimliğimizle, kendi değerlerimize sahip çıkarak egemen bir Halk olarak yaşamak istediğimizi tüm dünyaya haykırdığımız, yani bağımsızlığımızı ilan ederek Devletimizi kurduğumuz gün olan 15 Kasım 1983’de de artık bünyesine televizyonculuğu da alan ‘Bayrak’ görevini layıkıyla yerine getirmişti.

banner317
“ÖVÜNÇ DUYULACAK BAŞARILARI KADAR, ZORLUKLAR, SORUNLAR..”

Neden bunları ifade ediyorum?

Çünkü, tarihini bilmeyenlerin, tarihlerini ve talihlerini gün gelir başkaları yazar…

Yayıncılığın içinden gelen, önceleri Maliye Bakanlığı, şimdi de Başbakanlık yapan bir kardeşiniz olarak Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun övünç duyulacak başarıları kadar, zorluklarını, sorunlarını da biliyorum.

Hükümet olarak, değişen ve gelişen radyo-televizyon yayıncılığı ile buna eklenen yeni medya olgusunda Devlet’in mutlaka etkin bir şekilde yer alması gerektiğinin bilincindeyiz.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 3 televizyon, 6 radyosu ile Anayasal ve yasal çizgide vereceği haberler, yapacağı açık oturum programları, sunacağı kültür, eğitim, eğlence, spor ve belgesel yayınlarının Devletimizin gelişmesine, halk olarak daha ileri noktalara ulaşmamıza ciddi katkı sağlayacağı kesindir.

Hükümet olarak, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun gelişmesi için BRTK Yasası’nın günümüz koşullarına göre düzenlenmesi dahil üzerimize düşenleri olanaklarımızı da zorlayarak yapmaya hazırız.

ÖZGÜRLÜKÇÜ MİLLİ RUH

Hiç kimsenin kuşkusu olmasın, 46 yıl önce Bayrak Radyosu’nu en zor koşullarda, silahlı saldırı altında kuran özgürlükçü, milli ruh yaşıyor.

Emin olunuz ki, hem ülkemizin hem de Bayrak Radyo Televizyon Kurumumuzun geleceği bugünlerden çok daha güzel olacak.

Bu duygu ve düşüncelerle Bayrak Radyosu’nun kurucularından aramızda olanları şükranla, aramızda olmayanları rahmetle anıyor, kuruluşundan bu yana Kurum’a hizmet verenlere teşekkür, sevgi ve saygılarımı sunuyor, BRTK’na nice nice başarılı yıllar diliyorum.”

Son Güncelleme: 24.12.2019 19:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ’de ‘21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’ nedeniyle anma programı düzenlendi
LAÜ’de ‘21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’ nedeniyle anma programı düzenlendi
Bakanlar Kurulu tamamlandı
Bakanlar Kurulu tamamlandı
Tüketiciler Derneği: “Tüketicilere yönelik haksız ticari uygulamalara ilişkin yasal düzenlemeler yapılmalı”
Tüketiciler Derneği: “Tüketicilere yönelik haksız ticari uygulamalara ilişkin yasal düzenlemeler yapılmalı”
Ktams “sağlıklı Ebeveyn Çocuk İlişkisi” Konulu Seminer Düzenledi
Ktams “sağlıklı Ebeveyn Çocuk İlişkisi” Konulu Seminer Düzenledi
Araç Kayıt Otomasyon Sistemi (AKOS)’ta son aşamaya gelindi
Araç Kayıt Otomasyon Sistemi (AKOS)’ta son aşamaya gelindi
Başbakan Tatar İstanbul’da Ödül Ve Anma Törenlerine Katılacak
Başbakan Tatar İstanbul’da Ödül Ve Anma Törenlerine Katılacak
Cumhuriyetçi Türk Partisi 49. Kuruluş Yıldönümünü Kutlayacak
Cumhuriyetçi Türk Partisi 49. Kuruluş Yıldönümünü Kutlayacak
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları “woyzeck” Oyununun Prömiyerini Gerçekleştirdi
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları “woyzeck” Oyununun Prömiyerini Gerçekleştirdi
Sağlık Bakanlığı Korcan için başsağlığı mesajı yayımladı
Sağlık Bakanlığı Korcan için başsağlığı mesajı yayımladı
Ticaret Odası Başkanı Deniz Wcf Genel Kurul Seçimine Katıldı
Ticaret Odası Başkanı Deniz Wcf Genel Kurul Seçimine Katıldı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim