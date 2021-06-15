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Tatar: “Bayrak konusu tartışma konusu olamaz”

 

15 Haziran 2021 Salı 17:45
Tatar: “Bayrak konusu tartışma konusu olamaz”
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BENAN: “BAYRAK BİR DEVLETİN SEMBOLÜ VE NAMUSU”

TATAR: “BAYRAK KONUSU TARTIŞMA KONUSU OLAMAZ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’nden bir heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, görüşmede konuşan Dernek Başkanı Gürsel Benan, Cumhurbaşkanı Tatar’ın siyasi duruşuna destek verdiklerini belirterek, “Biz sizin ne kadar milliyetçi olduğunuzu biliyoruz” dedi ve milliyetçilik tartışması ve bayrak konusuna değindi.

KKTC Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun aldığı kararı ve bayrağın asılacağı yerin sosyal medya üzerinden sorgulanmasını kınayan Benan, bayrağın bir devletin sembolü ve namusu olduğunu kaydetti.

CUMHURBAŞKANI TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’nin önemli bir dernek olduğunu ve güncel konularda görüşlerini ifade etmelerinin önemli olduğunu söyledi;  karşı unsurların ve farklı görüşlerin bazen ortalığı bulandırdığını, buna izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.

Tatar, “Bayrak konusu tartışma konusu olamaz” diyerek, bayraklarının Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadelenin ve bağımsızlığımızın bir ifadesi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar,  Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf. R. Denktaş’ın şiirine atıfta bulunarak, “benim iki bayrağım vardır” dediğini ifade ederek, iki ay yıldızlı bayrağın bu ülkede dalgalanmasıyla mücadele ruhunun sürdürüldüğünü belirtti.

Tatar, bayrağın dalgalanması konusunun tartışılmaması gerektiğini, düzenleme gerekiyorsa mimarlar ve mühendislerin proje sunarak eski eserlerin zarar görmeyeceği şekilde konuyu çözmek gerektiğini vurguladı.

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“MİLLET VE VATAN KAVRAMLARI BİRLİKTE YER ALMALI”

Cumhurbaşkanı Tatar, mücadele ruhunun sürdürülmesinde milliyetçiliğin de sorgulanmaması gerektiğinin altını çizerek, “Benim milliyetçiliğimi kimse sorgulayamaz. Milletimi seviyorum, milliyetçiyim. Vatanımı seviyorum, vatanperverim” dedi ve millet ile vatan kavramlarının birlikte yer alması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, gençlere maneviyat ve milli şuurun öğretilmesinin önemine değinerek, yurt dışında yaşayan çok önemli mevkilerde bulunan değerli Kıbrıslı Türklerin olduğunu ve bu insanların vatan sevgisi ve özlemiyle dolu olduklarını belirtti.

“MÜCADELEMİZİN MERKEZİNDE MİLLİYETÇİLİĞİMİZ VARDIR”

Cumhurbaşkanı Tatar, eğitim ve iş gibi farklı nedenlerden dolayı yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere seslenerek, “Dünyanın neresinde olursak olalım bizi birbirimize bağlayan vatan ve bayrak sevgisidir. Bu mücadelenin merkezinde olan milliyetçiliğimizdir. Bu tartışma konusu yapılamaz” dedi.

“EN BÜYÜK BORCUMUZ ŞEHİTLERİMİZEDİR”

Cumhurbaşkanı Tatar, “En büyük borcumuz şehitlerimizedir” diyerek, bu ülkede çok fedakarlıklar yapıldığını, ancak en fazla fedakarlıklarda bulunanların şehit evlatları olduğunun altını çizdi.

Kıbrıslı Türklerin verdiği mücadeleyi ve uygulanan haksız izolasyonları yabancı misyonlarla görüşmelerinde dile getirmeye devam edeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, önümüzdeki günlerde Antalya’da gerçekleşecek Diplomasi Forumu’na katılacağını, KKTC Cumhurbaşkanı olarak katılacağı gerekçesiyle Rum tarafının veto ederek foruma katılmayacağını duyurduğunu ifade etti.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın kendisini foruma davet ettiğini ve orada yapılacak tüm toplantılarda KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının mücadelesini bir kez daha anlatma fırsatı bulacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’in önemli bir noktasında Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle kararlı bir duruşla KKTC’nin statüsünü güçlendirilmesinin moral verici olduğunu ifade etti.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik ve Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanı Aydın Akkurt da hazır bulundu.

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Son Güncelleme: 15.06.2021 17:57
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