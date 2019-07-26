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Tatar, Bay ve Bayan Kuzey Kıbrıs adaylarını kabul etti

Lefkoşa, 26 Temmuz 19 (.): Başbakan Ersin Tatar, Günkut Ajans organizasyonunda, KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde gerçekleşecek “Miss Kuzey Kıbrıs 2019” Kanser Hastalarına Yardım Derneği himayelerinde gerçekleştirilecek “Mr. Kuzey Kıbrıs 2019” güzellik yarışması adaylarını kabul etti. 

Tatar, Bay ve Bayan Kuzey Kıbrıs adaylarını kabul etti

Lefkoşa, 26 Temmuz 19 (.): Başbakan Ersin Tatar, Günkut Ajans organizasyonunda, KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde gerçekleşecek “Miss Kuzey Kıbrıs 2019” Kanser Hastalarına Yardım Derneği himayelerinde gerçekleştirilecek “Mr. Kuzey Kıbrıs 2019” güzellik yarışması adaylarını kabul etti. 

26 Temmuz 2019 Cuma 09:59
Tatar, Bay ve Bayan Kuzey Kıbrıs adaylarını kabul etti

Lefkoşa, 26 Temmuz 19 (.): Başbakan Ersin Tatar, Günkut Ajans organizasyonunda, KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde gerçekleşecek “Miss Kuzey Kıbrıs 2019” Kanser Hastalarına Yardım Derneği himayelerinde gerçekleştirilecek “Mr. Kuzey Kıbrıs 2019” güzellik yarışması adaylarını kabul etti. 
Kabulde, Günkut Ajans Direktörü Bülent Günkut, KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Genel Sekreteri Şerif Özhürde hazır bulundu. 
Kabulde konuşan, Günkut Ajans Direktörü Bülent Günkut, bir Ada efsanesi olan yarışmanın 1984 yılından bu yana yapıldığına işaret ederek, Miss Kuzey Kıbrıs’ın bu yıl 33.’sünün gerçekleştirileceğini söyledi. 
2017 yılından bu yana yarışmanın Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayesinde gerçekleştirildiğini belirten Günkut, Bay Kuzey Kıbrıs’ın ise 1993 yılından bu yana Kanser Hastalarına Yardım Derneği himayesinde gerçekleştirildiğini aktardı. 
Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği himayelerinin önemine değinen Günkut, yarışma adaylarını Başbakan Tatar’a takdim etmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi. 
Başbakan Ersin Tatar da, etkinliğin çok anlamlı ve güzel olduğuna işaret ederek, etkinliği yürütmenin ne kadar çalışma ve fedakârlık istediğini iyi bildiğini, 33 sene bunu yürütebilmenin kolay olmadığını belirtti ve Bülent Günkut’u kutladı. 

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TATAR
Yarışmanın uyuşturucu ile mücadeleye ve kanser hastalarına yapacağı katkının önemli olduğunu vurgulayan Başbakan Tatar, yarışmaya katılacak bay ve bayan adaylara başarı diledi. 
Başbakan Tatar, yarışmacılara, yarışma kamplarında güzel dostlukların kurulduğunu, bunların değerinin iyi bilinmesi tavsiyesinde bulunarak, yarışmayı kazananların KKTC’yi uluslararası yarışmalarda temsil edeceğini kaydetti.
Başbakan Tatar, cesaret gösterip yarışmaya katılan tüm gençleri kutlayarak, başarı diledi. 
(TUĞ/ŞEB)   FOTOĞRAFLI 
Haber: Tuğçe Ülkü Aydın  Fotoğraf: Erol Uysal 
 

Son Güncelleme: 26.07.2019 13:45
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