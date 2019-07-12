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Tatar, Basın Konseyi Heyetini kabul etti

Tatar, Basın Konseyi Heyetini kabul etti

12 Temmuz 2019 Cuma 14:50
Tatar, Basın Konseyi Heyetini kabul etti

TATAR KIBRIS TÜRK BASINININ BÜTÜN EKONOMİK SIKINTILARA VE OLUMSUZLUĞA RAĞMEN GERÇEKTEN ÇOK MESAFE KAYDETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Başbakan Ersin Tatar, Şule Aker başkanlığındaki Kıbrıs Türk Basın Konseyi heyetini kabul etti. 

Kabulde ilk sözü alan Şule Aker, Başbakan Ersin Tatar’ı yeni görevinden ötürü kutlayarak, ülkede Ersin Tatar ile çok güzel bir devrenin açılacağına inanç belirtti. 

Başbakan Tatar’a Basın Konseyi hakkında bilgiler veren Aker, dünyaca tanınan konseyin ilk defa basın etik ilkelerini gündeme getiren basın kuruluşu olduğunu vurguladı. 

Konseyin uzun uğraşları soncu basın etik ilkelerine dikkat edilmesinin sağlandığına dikkat çeken Aker, Konseyin, Kıbrıs Türk basının belirli bir noktaya gelebilmesi için ciddi uğraşlar ortaya koyduğunu kaydetti. 

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Dünyanın bir çok ülkesine göre Kıbrıs Türk basının iyi durumda olduğuna işaret eden Aker, basının sorunlarının bitmediğini, yeni teknolojilerin gelişmesi ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla bir denetim zorunluluğunun ortaya çıktığını kaydetti. 

Aker, Başbakan Tatar’dan denetim konusunda gereken çalışmaları yapmasını istedi. 

TATAR 

Başbakan Ersin Tatar da, Kıbrıs Türk basınının bütün ekonomik sıkıntılara ve olumsuzluğa rağmen gerçekten çok mesafe kaydettiğini söyledi. 

Bugün ülkede bir çok gazete, televizyon bulunduğunu, sosyal medyada her türlü yayını yapabilecek kabiliyette dünya görmüş eğitimli insanlar olduğunu söyleyen Başbakan Tatar, KKTC’de demokrasi adına çok seslilik ve fikir özgürlüğünün kendini gösterdiğini kaydetti. 

KKTC’de fikir özgürlüğünü sınırlayan ve fikirlerin, yayımların engelleneceği bir durum bulunmadığını belirten Başbakan Tatar, “Devletimiz ve devletimizin çatısı altında demokrasimizin yerleşmesi ve kökleşmesi adına basın ve yayıncılıkta yapılan devrim niteliğindeki gelişmeler, özellikle teknolojinin gelişmesiyle gerçekten bizlere ambargo ve izolasyonları delerek, aşarak sesimizi duyurma fırsatı vermiştir” dedi. 

Başta Saaded Gazetesini çıkaranlar olmak üzere, Kıbrıs Türk basınında yer alan isimleri yad eden Başbakan Tatar, “Sizlerin başarılarınızı da takdir ediyorum, uluslararası bir camiada bu pozisyona gelmek, Kıbrıs Türkü’nü oralarda temsil etmeniz önemli” şeklinde konuştu. 
 
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın önemini vurgulayan Başbakan Tatar, 5 yıl sonra inşallah Barış ve Özgürlük Bayramının 50. yılını görmenin nasip olacağını söyledi. 

Son Güncelleme: 12.07.2019 17:56
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