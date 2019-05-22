Tatar Bakanlar Kurulu’nu açıkladı

Yeni Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, görüşmenin ardından yeni kabineyi açıkladı.

“Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz. Sağlık Bakanı Ali Pilli, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu.”