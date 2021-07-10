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Tatar, Bafra Gıda Şirketi’nin 10’uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  yöresel ürünlerin tanıtılması ve pazar faaliyetlerinde ülke ekonomisine sağladığı katkılardan dolayı Bafra Gıda ailesini kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 13:00
Tatar, Bafra Gıda Şirketi’nin 10’uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’da The Paradise Park’ta düzenlenen Bafra Gıda Şirketi’nin 10’uncu kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı.

Tatar, burada yaptığı konuşmada, Bafra Gıda ailesinin 10 yıldır gösterdiği gayret ve inançla önemli bir marka haline geldiğini vurgulayarak, itinalı çalışmalarından dolayı şirketi kutladı.

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KKTC’de ithal ekonomisi olduğunu, bunun önüne geçmek için yerli ürün  üretmenin, katma değer  ve istihdam yaratmanın önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Böyle bir markanın oluşmasıyla kendi ürünümüzü pazarlamak ve tüketicinin beğeneceği noktaya getirmek fevkalade önemli çalışmanın ürünüdür” dedi.
Cumhurbaşkanı olarak seçilmesiyle yeni bir anlayışla eşit egemenliğe dayalı yan yana yaşayan iki devletin iş birliği  vizyonunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin de tam desteğiyle dünyaya duyurmaya devam ettiklerini belirten Tatar, bu vizyonu sürdürürken, ülke ekonomisinin daha güçlü noktaya gelmesine katkı koyan  başarılı şirketlerin katkılarının devamını temenni etti.
 

Cumhurbaşkanı Tatar, yeni markalarla ülke ekonomisine sahip çıkılmasının ve ülkenin kalkınmasının önemine işaret ettiği konuşmasında,  yükseköğretim ve turizmde gelinen noktada 140 farklı ülkeden öğrencinin, 40 farklı ülkeden öğretim görevlisinin ve çok sayıda turistin bulunduğu Kuzey Kıbrıs’ta yöresel ürünlerin pazarlanmasının önemine dikkat çekti.
 

“Karamsar olmadan başarılarımıza sahip çıkmamız lazım” diyen Tatar, ülkenin geleceği için müesseselerin önünü açarak rekabet unsuru oluşturmanın, ürünlere sahip çıkarak rekabet gücünü artırmanın ve böylelikle ülke ekonomisini kalkındırmanın gerekliliğini vurguladı.

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Son Güncelleme: 10.07.2021 13:11
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