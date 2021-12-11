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Tatar, Azerbaycanlıların Karabağ'da elde ettiği zaferi kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Medya Kuruluşu temsilcileri ile çevrimiçi görüştü..

11 Aralık 2021 Cumartesi 10:30
Tatar, Azerbaycanlıların Karabağ'da elde ettiği zaferi kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan’ın haklı davası olan Dağlık Karabağ’da elde ettiği zaferi kutlayarak, bu zaferin sadece Azerbaycan’ın değil, tüm Türk dünyasının zaferi olduğunu vurguladı. 
Bu başarının Kıbrıs Türk Halkı tarafından büyük bir sevinçle karşılandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizim gönlümüz, heyecanımız ve kaderimiz birdir. Sizin üzüntünüz bizim üzüntümüzdür, sizin sevinciniz bizim sevincimizdir, bunu engellemeye kimsenin gücü yetmez” dedi. 


Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’nin “Bir Millet Üç Devlet” olarak her daim ve koşulda bir bütün olacağını vurgulayarak, Kıbrıs’ta verilen mücadelenin sadece Kıbrıs Türk halkının geleceği ve güvenliği için değil, aynı zamanda tüm Türk dünyası adına verilen bir mücadele olduğunu söyledi. 


Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan medya kuruluşu temsilcileri ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre görüşmeye Türkiye Cumhuriyeti Güvenlik ve Dış Politikalar Kurul Üyesi ve Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, Real TV Haber Müdürü Sabina Ağayeva, Bayraqtar.Info Genel Yayın Yönetmeni Azer Hasret, Trend Haber Ajansı Dış Projeler Ofisi Başkanı Rufiz Rehimov, APA Ajansı Temsilcisi Gazeteci-Yazar Ramiz Cürenov, REPORT Parlamento Muhabiri Mirmahmud Mahmudov, Baku TV Temsilcisi Gazeteci-Yazar Merahim Nesibov ve bu görüşmeyi organize eden Cumhurbaşkanı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal katıldı. 


“AYNI MİLLETİN EVLATLARIYIZ”
Kıbrıs Türk halkının Azerbaycan ile gönül bağı olduğunu ve KKTC’de yaşayan çok sayıda Azerbaycanlı kardeşlerimizin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, aynı milletin evlatları olduğumuzu vurgulayarak ŞÖYLE KONUŞTU: 
“Bizim gönlümüz, heyecanımız ve kaderimiz birdir. Sizin üzüntünüz bizim üzüntümüzdür, sizin sevinciniz bizim sevincimizdir, bunu engellemeye kimsenin gücü yetmez.”
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’nin “Bir Millet Üç Devlet” olarak her daim ve koşulda bir bütün olacağını ifade ederek, Kıbrıs’ta verilen mücadelenin sadece Kıbrıs Türk halkının geleceği ve güvenliği için değil, aynı zamanda tüm Türk dünyası adına verilen bir mücadele olduğunu belirtti.


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KKTC TAM TEŞEKKÜLLÜ DEMOKRATİK BİR DEVLET…
Kıbrıs Türk halkının en az Kıbrıslı Rumlar kadar egemen olduğuna  işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin ‘self determinasyon’ hakkını kullanarak KKTC’yi kurduğunu ve KKTC’nin tam teşekküllü kurum ve kuruluşlara sahip demokratik bir devlet olduğunu kaydetti. 
Kıbrıslı Türklerin, tüm dünyanın uyguladığı insanlık dışı ambargo ve izolasyonlara rağmen Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle özellikle üniversite ve turizm sektörlerinde büyük başarılar elde ettiğini ve dünya çapında markalaştığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin her türlü olumsuzluğa rağmen ilerlemeye devam ettiğini anlattı.   
Son olarak Kıbrıslı Türklerin bugünlere gelene dek büyük bedeller ödediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs meselesinin ve Kıbrıslı Türklerin verdiği onurlu varoluş mücadelesinin Azerbaycan ve Türk dünyası tarafından kavranmasının önemine işaret ederek, katılımcılardan bu konuda destek istedi.
Azerbaycan tarihi için çok önemli bir gün olan ve “Azatlık Meydanında” gerçekleşen “Zafer Yürüyüşünün” yıl dönümünde gerçekleşen bu görüşmeden şeref duyduklarını belirten katılımcılar ise, KKTC’yi vatan toprağı olarak gördüklerini ve kendi ülkeleri için ne hissediyorlarsa KKTC için de aynı duyguları hissettiklerini belirttiler. 
KKTC’nin Türk Dünyası Konseyi’nin dışında bırakılmaması gerektiğine dikkat çeken katılımcılar, adadaki gerçeklerin er ya da geç uluslararası kamuoyu tarafından kabul edileceğini belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin en üst seviyede olmasını dilediklerini ifade ettiler. 
Kıbrıs Türk halkının dirayetli duruşunun Türk dünyası tarafından takdir edildiğini ve hak ettiği değeri yakın zamanda bulacağından emin olduklarını ve KKTC’nin çok yakın zamanda uluslararası alanda da tanınacağına olan inançlarını dile getiren katılımcılar, kalp ve dualarının her zaman Kıbrıs Türk halkı ile birlikte olduğunu kaydettiler.
Son olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı muhakkak Azerbaycan’da konuk etmek istediklerini belirten katılımcılar, KKTC ile Azerbaycan arasındaki bağların ve iş birliği olanaklarının gelişmesi için her türlü yardıma hazır olduklarını dile getirdiler ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yakın ilgisi için teşekkür ettiler. 

 

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Son Güncelleme: 11.12.2021 12:03
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