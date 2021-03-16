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Tatar, Avustralya Yüksek Komiseri Beeve’i kabul etti

16 Mart 2021 Salı 18:15
Tatar, Avustralya Yüksek Komiseri Beeve’i kabul etti
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TATAR, İKİ TARAF ARASINDA GÜVENİN OLUŞABİLMESİ İÇİN HER ŞEYDEN ÖNCE KIBRIS TÜRK TARAFINA UYGULANAN HAKSIZ İZOLASYONLARININ KALDIRILMASINA DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avustralya Yüksek Komiseri Samuel Beever’i kabul etti. 

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görüşmede, Kıbrıs Türk tarafının, Kıbrıs sorunuyla ilgili egemen eşitlik temelindeki vizyonunu anlatarak, bunun sürdürülebilir istikrar ve iş birliği açısından önemini vurguladı.

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Tatar, iki taraf arasında güvenin oluşabilmesi için her şeyden önce Kıbrıs Türk tarafına uygulanan haksız izolasyonlarının kaldırılmasına dikkat çekti.  

Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere değinilen görüşmede Kıbrıslı Türklerin bölgedeki doğal kaynaklarla ilgili meşru haklarına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası toplumun bugüne kadar Kıbrıslı Türklere uyguladığı ayrımcılığın ortadan kalkması gerektiğini söyledi. 

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının, Nisan ayı sonunda Cenevre’de gerçekleştirilecek 5 +BM gayriresmî toplantısına yapıcı ve samimi bir şekilde hazırlandığını muhatabına anlattı.

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Son Güncelleme: 16.03.2021 19:22
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