Tatar, Avustralya'da yaşayan Kıbrıs Türk toplum liderleriyle çevrimiçi görüştü

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre toplantıda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Kıdemli Diplomatik ve Uluslararası İlişkiler Danışmanı Prof. Hüseyin Işıksal ile Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Avustralya'da Sidney, Melbourne ve ülkenin diğer yerlerinde yaklaşık 50 bin Kıbrıslı Türk bulunduğunu belirterek, "Avustralya'da yaşamınıza devam ederken kültürünüzü ve kimliğinizi korumaya yönelik ortak çabalarınızı, ulusal ve dini bayramlarımızı kutluyor olmanızı takdir ediyorum. Bu, genç nesillere tarihlerinin, miraslarının ve köklerinin önemini öğretmek açısından önemlidir” dedi.

Tatar, “Sadece KKTC'deki Kıbrıslı Türklerin değil, Türkiye, İngiltere, Avustralya, ABD ve Kanada dahil tüm dünyada yaşayan Kıbrıslı Türklerin de Cumhurbaşkanıyım. Kıbrıslı Türkler dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar kalplerinin ve düşüncelerinin vatanları ve aileleriyle olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.



KKTC'de 144 ülkeden uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'nin tüm kurum, kuruluş ve üniversiteleriyle var olduğunu vurguladı.Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Tatar, müzakerelerin Kıbrıs Türk halkının doğal hakkı olan iki tarafın egemen eşitliğine ve eşit uluslararası statüsüne dayalı olması konusundaki tutumun Türkiye tarafından tam destek gördüğünü kaydetti.