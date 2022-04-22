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Tatar: “Atun görevden alınacaktı ama hükümetin istifasının sunulması o seçeneği ortadan kaldırdı”

“BAKANI GÖREVDEN ALMA İSTEMİNİ REDDETME GİBİ BİR DURUMUM YOK… SADECE İLGİLİ ANAYASA MADDESİNE BAKMAK VE İSTİŞAREDE BULUNMAK İÇİN AKŞAMA KADAR ZAMAN İSTEDİM”

22 Nisan 2022 Cuma 17:45
Tatar: “Atun görevden alınacaktı ama hükümetin istifasının sunulması o seçeneği ortadan kaldırdı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasıyla sonuçlanan süreci değerlendirerek, Cumhurbaşkanı olarak Başbakan’ın bir bakanı görevden alma istemini reddetme gibi bir yetkisi olmadığını belirtti ve “Bakan (Sunat Atun) görevden alınacak ve hükümet devam edecekti. Fakat hükümetin istifasının sunulması o seçeneği ortadan kaldırdı” dedi.
Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) Hükümetin istifası ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Tatar, yaşananları Başbakan ile Maliye Bakanı arasında yaşanan sıkıntıdan kaynaklanan “beklenmedik bir gelişme” olarak niteledi.
Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun Maliye Bakanı Sunat Atun’un görevden alınmasına ilişkin yazıyı sunmasının ardından, kendisinin bir değerlendirme yapmak üzere akşama kadar zaman istediğini anlatan Tatar, “Anayasa’nın ilgili maddesine göre, zaten o bakanı görevden alma meselesi gerçekleşecekti. Çünkü ben Cumhurbaşkanı olarak Anayasamızın 106’ncı maddesine göre bunu sadece yürürlüğe koyarım. Bakan atamasında Cumhurbaşkanı olarak onaylamayabilirim ama bakanı görevden alma istemini reddetme gibi bir durumum yok. Ben de zaten ilgili Anayasa maddesine bakmak ve istişarede bulunmak için akşama kadar zaman istedim” şeklinde konuştu.
“BAŞBAKAN BİR BAKANLA ÇALIŞMAK İSTEMEZSE GÖREVDEN ALIR”

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Türkiye Cumhuriyeti ile “2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü’nün” yeni imzalandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, bu protokolün yürütücüsü olan Maliye Bakanı’nın görevden alınmasının önemli bir konu olduğunu ve bu nedenle birkaç saat zaman istediğini belirterek, bu sürede değerlendirmeler, istişareler ve belki ara bulma çalışmaları yürütmek niyetinde olduğunu vurguladı. 
Tatar, “Ama tabii ki ısrar edilmesi durumunda bakan görev alınacak ve hükümet devam edecekti. Fakat hükümetin istifasının sunulması o seçeneği ortadan kaldırmıştı. Benim görevim sadece bakanın görevden alınmasını yürürlüğe koymaktır. başbakan bir bakanla çalışmak istemezse görevden alır. Bakanı görevden alma istemi öğlen geldi, akşama kadar zaman istedim. Böyle bir durum devam ederken hükümetin istifası geldi. Başsavcı bizi aradı ve hükümetin istifasını kabul etmeme gibi bir durumumum olamayacağını iletti” ifadelerini kullandı.

 

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Son Güncelleme: 22.04.2022 18:22
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