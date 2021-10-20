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Tatar, Ataoğlu ve partinin bazı yetkililerini kabul etti

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, milletvekili seçimlerinin bir an önce yapılması taraftarı olduklarını söyledi.

20 Ekim 2021 Çarşamba 13:30
Tatar, Ataoğlu ve partinin bazı yetkililerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hükümetin istifası sonrası siyasi partilerle başlattığı istişareler çerçevesinde DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve partinin bazı yetkililerini kabul etti.

Fikri Ataoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesi sonrası Cumhurbaşkanlığında basına yaptığı açıklamada, DP’nin hükümetin kuruluşundaki görüşlerinin değişmediğini, ülkenin yararına olacak bir seçimin bir an önce olması görüşünde olduklarını aktardıklarını söyledi. Ataoğlu, “Hayırlı olacak ne ise en erken zamanda olması taraftarıyız” dedi.

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Genel seçimlerin 26 Aralık’ta yapılması söylemleri ile ilgili olarak Ataoğlu, 26 Aralık’ı zikreden partinin DP olduğunu, bu tarihi bir an önce seçimin olmasına yönelik düşündüklerini ifade etti.

Ataoğlu’na ziyarette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı,  DP Milletvekili Koral Çağman ve Parti Genel Sekreteri Hande Kayasal Çelikden  eşlik etti.

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Son Güncelleme: 20.10.2021 15:31
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