banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Seçim sonrası anayasal süreç işliyor
İtirazlar değerlendiriliyor!
Pandemi Hastanesi'nden acı haber
Son Dakika
Koronavirüse bir can daha!
Cumhurbaşkanlığı'nda toplantı yapılacak
Cumhurbaşkanlığı'nda toplantı
Gazete manşetleri 25 Ocak 2022 Salı
Gazete manşetleri
İskele seçmenini ‘satılık’ ilan ettiler!
İskele seçmenini ‘satılık’ ilan ettiler!
banner405

Tatar, Ataoğlu ile görüştü

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, önlerindeki süreçte kendilerine herhangi bir görev düşerse sorumluluklarının bilinci içerisinde hareket edeceklerini söyledi.

25 Ocak 2022 Salı 13:30
Tatar, Ataoğlu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın siyasi parti başkanlarıyla seçim sonrasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere başlattığı görüşmeleri kapsamında DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nu kabul etti. Ataoğlu saat 12.00’de başlayan ve yarım saati aşkın süren görüşme sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

banner341
Fikri Ataoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’ın daveti üzerine gecikme olmadan seçim sonrasını değerlendirme şansı bulduklarını belirtti. Ataoğlu, ilerleyen dönemde “Seçim ve Halk Oylaması Yasası”yla ilgili çalışma yapılması gerektiğini de konuştukların söyledi.

Ülke insanının beklentilerine hızlı bir şekilde cevap verilmesinin yanı sıra, sıkıntıların giderilmesi için nelerin nasıl yapılabileceğini ele aldıklarını dile getiren Ataoğlu, “Bizlere düşen sorumluluk çok hızlı bir şekilde bekleyen sıkıntıların giderilmesine yöneliş çalışma yapmaktır. Biz zaten DP olarak sorumluluktan hiç bir zaman kaçmadık. Önümüzdeki süreçte de bize herhangi bir görev düşerse sorumluluğumuzun bilinci içerisinde hareket edeceğimizi ifade etmek isterim” dedi.

banner360
Son Güncelleme: 25.01.2022 14:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTTO, siyasi partilere “işbirliği” çağrısı yaptı
KTTO, siyasi partilere “işbirliği” çağrısı yaptı
Tatar, Erhürman'ı kabul etti
Tatar, Erhürman'ı kabul etti
KSP seçim sonuçlarını değerlendirdi
KSP seçim sonuçlarını değerlendirdi
27-28 Ocak Şehitleri Perşembe günü törenlerle anılacak
27-28 Ocak Şehitleri Perşembe günü törenlerle anılacak
Eroğlu’ndan Sucuoğlu’na kutlama mesajı
Eroğlu’ndan Sucuoğlu’na kutlama mesajı
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası iki konser veriyor
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası iki konser veriyor
Tatar, Özersay’la görüştü
Tatar, Özersay’la görüştü
En soğuk gece ve gün yaşanacak!
En soğuk gece ve gün yaşanacak!
Kar nedeniyle birçok uçuş iptal edildi
Kar nedeniyle birçok uçuş iptal edildi
Seçim sonrası anayasal süreç işliyor
Seçim sonrası anayasal süreç işliyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim