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Tatar: “Aşılanma toplumsal bir ödevdir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, hastane sağlık çalışanları ile görüştü ve Covid-19 salgını başta olmak üzere yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 16:45
Tatar: “Aşılanma toplumsal bir ödevdir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, hastane sağlık çalışanları ile görüştü ve Covid-19 salgını başta olmak üzere yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Tatar ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Covid-19 salgını konusunun toplumsal bir mesele olduğuna ve aşılanmanın şart olduğuna işaret ederek, “Aşılanma toplumsal bir ödev haline gelmiştir” dedi.

Yeterli sayıda aşı olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, toplumun aşı olmaktan kaçınmaması gerektiğini yineledi. Cumhurbaşkanlığı olarak konuya gösterdiği hassasiyete değinen Cumhurbaşkanı Tatar Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı ve Bilim ve Sağlık Komitesi Başkanı Prof. Dr. Füsun Yıldız ile konuyu sürekli takip ettiğini söyledi.

“20-40 YAŞ ARASI KUŞAĞIN AŞILANMA ORANI ARTMALI”

Covid-19’un daha ziyade eğlence merkezlerinde, maske kullanımının olmadığı ortamlarda yayıldığı bilgisini aldığını ve 20-40 yaş kuşağının aşılanma oranının yetersiz kaldığını ve bu oranın artması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, özellikle 20-40 yaş arasındakilere aşılanma çağrısı yaptı.

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Hastane yatışlarının yüzde 65’inin aşısız vakalar olduğu, yoğun bakımda ise yüzde 95’in aşısız vakaların yer aldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının tedbirlere karşı duyarlı davrandığını ancak son zamanlarda meydana gelen vaka sayısındaki artışı üzüntü ile izlediğini söyledi.

Pandemi sürecini büyük özveri ve başarıyla yönettiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti tarafından iki ay içinde tamamlanan Acil Durum Hastanesi’nin de önemli hizmetler verdiğini anımsattı.

“ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE TOPLUMSAL AŞILANMA ORANI YÜZDE 80’LERİ HEDEFLEMELİ”

Cumhurbaşkanı Tatar, dünyadaki Covid-19 salgınına bakıldığında,  ülkenin kötü bir noktada olmadığını ancak sonbahar ve kış aylarının yaklaşmasını ve ortaya çıkan varyantları göz önünde alarak toplumsal aşılanma oranında yüzde 80’lerin hedeflenmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar alınan tedbirlere daha fazla uyulmasını ve aşılanmanın önemine vurgu yaptı.

Bu süreçte mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına da bir kez daha teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, Gazimağusa Devlet Hastanesi çalışanlarını bu süreçte gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı kutladı.

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu ise konuşmasında, pandeminin beklenenden uzun sürdüğünü, toplumun aşılanmasıyla, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını uymakla vaka sayısının azaltılabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hastane ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı eşlik etti

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Son Güncelleme: 25.08.2021 17:33
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