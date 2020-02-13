Tatar: “Artık vizyon ve cesaret gerekli”

Başbakan Ersin Tatar, Lordlar Kamerasında Lord Northbrook Başkanlığındaki KKTC Dostluk Grubu üyelerine yaptığı konuşmada, öncelikle grubun yıllardır sürdürdükleri meşakkatli emeklerinden dolayı üyelere teşekkür etti.

Üyelerin zor bir görev üstlendiklerini söyleyen Tatar, Anavatan Türkiye dışında diğer ülkelerin Kıbrıslı Türkleri sürekli görmezden geldiğini vurgulayarak, artık bir dönüm noktasına gelindiğini ve Kıbrıslı Türklerin var olduğunun herkes tarafından bilinmesi gerektiğini kaydetti.

“ARTIK VİZYON VE CESARET GEREKLİ”

Adada ilerleme sağlanması için vizyon ve cesaret gerektiğini söyleyen Tatar, bu cesaretin hem ada içinden hem de uluslararası toplumdan gelmesi gerektiğini vurguladı.

Yıllardır müzakerelerin çeşitli yer ve şekillerde yapılmasına rağmen halen neticelendirilemediğini dile getiren Tatar, Rumların KKTC’nin gelişimini ve Kıbrıslı Türklerin ilerlemesini engellemek için sürekli taktiksel yaklaşımlarda bulunduklarını kaydetti.

Tatar, adada bir çözüme varılması için başka seçeneklerin de değerlendirilmesi gerektiği belirtti.

KKTC Dostluk Grubu Başkanı Lord Northbrook ve üyelerin sorularını da cevaplayan Tatar, lobicilik ve tanıtım faaliyetlerinin artırılarak, Kıbrıslı Türklerin haklı sesini tüm dünyaya durmak için herkesin var gücüyle çalışması gerektiğini kaydetti.

Konuşmanın ardından Tatar, KKTC Dostluk Grubu Başkanı Lord Northbook, üye Lord Maginnis, Lord Kilclooney ve Lady Butterworth’e plaket verdi.

TATAR ONURUNA YEMEK

Daha sonra KKTC Dostluk Grubu Başkanı Northbook ve üyeleri Başbakan Tatar’ın onuruna yemek verdi.

Temaslarını tamamlayan Tatar ve beraberindeki heyetin bu akşam saat 19.00’da KKTC’ye dönmesi bekleniyor.



