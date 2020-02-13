banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
sisli
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119869
ALTIN
306.690
DOLAR
6.0524
STERLİN
7.8565
EURO
6.5851
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?
Cesaretiniz var mı?
Cesaretiniz var mı?
Taşyapı’ya gücünüz yetecek mi!
Taşyapı’ya gücünüz yetecek mi!
Kıbrıs Türkü’nün özgürlük talebi !
Kıbrıs Türkü’nün özgürlük talebi !

Tatar: “Artık vizyon ve cesaret gerekli”

Başbakan Ersin Tatar, Lordlar Kamarasında KKTC Dostluk Grubu toplantısında, artık adadaki gerçeklerin görülüp kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tatar: “Artık vizyon ve cesaret gerekli”

Başbakan Ersin Tatar, Lordlar Kamarasında KKTC Dostluk Grubu toplantısında, artık adadaki gerçeklerin görülüp kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

13 Şubat 2020 Perşembe 07:14
Tatar: “Artık vizyon ve cesaret gerekli”

Başbakan Ersin Tatar, Lordlar Kamerasında Lord Northbrook Başkanlığındaki KKTC Dostluk Grubu üyelerine yaptığı konuşmada, öncelikle grubun yıllardır sürdürdükleri meşakkatli emeklerinden dolayı üyelere teşekkür etti.

Üyelerin zor bir görev üstlendiklerini söyleyen Tatar, Anavatan Türkiye dışında diğer ülkelerin Kıbrıslı Türkleri sürekli görmezden geldiğini vurgulayarak, artık bir dönüm noktasına gelindiğini ve Kıbrıslı Türklerin var olduğunun herkes tarafından bilinmesi gerektiğini kaydetti.

“ARTIK VİZYON VE CESARET GEREKLİ”

Adada ilerleme sağlanması için vizyon ve cesaret gerektiğini söyleyen Tatar, bu cesaretin hem ada içinden hem de uluslararası toplumdan gelmesi gerektiğini vurguladı.

Yıllardır müzakerelerin çeşitli yer ve şekillerde yapılmasına rağmen halen neticelendirilemediğini dile getiren Tatar, Rumların KKTC’nin gelişimini ve Kıbrıslı Türklerin ilerlemesini engellemek için sürekli taktiksel yaklaşımlarda bulunduklarını kaydetti.

banner317
“FARKLI SEÇENEKLER DEĞERLENDİRİLMELİ”

Tatar, adada bir çözüme varılması için başka seçeneklerin de değerlendirilmesi gerektiği belirtti.

KKTC Dostluk Grubu Başkanı Lord Northbrook ve üyelerin sorularını da cevaplayan Tatar, lobicilik ve tanıtım faaliyetlerinin artırılarak, Kıbrıslı Türklerin haklı sesini tüm dünyaya durmak için herkesin var gücüyle çalışması gerektiğini kaydetti. 

Konuşmanın ardından Tatar, KKTC Dostluk Grubu Başkanı Lord Northbook, üye Lord Maginnis, Lord Kilclooney ve Lady Butterworth’e plaket verdi.

TATAR ONURUNA YEMEK
Daha sonra KKTC Dostluk Grubu Başkanı Northbook ve üyeleri Başbakan Tatar’ın onuruna yemek verdi.

Temaslarını tamamlayan Tatar ve beraberindeki heyetin bu akşam saat 19.00’da KKTC’ye dönmesi bekleniyor.

 

banner335
Son Güncelleme: 13.02.2020 10:21
Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarLordlar Kamarasında KKTC Dostluk Grubu Toplantısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzelyurt Kaymakamlığı: “Çamurova atış alanında bugün atış var, bölgeye girmek yasak”
Güzelyurt Kaymakamlığı: “Çamurova atış alanında bugün atış var, bölgeye girmek yasak”
Savaşan: “Şimdi herkes Türkiye ile ilişkileri nasıl tamir edeceğimizi düşünsün”
Savaşan: “Şimdi herkes Türkiye ile ilişkileri nasıl tamir edeceğimizi düşünsün”
Geçitköy baraj bölgesine bugün fidanlar dikiliyor
Geçitköy baraj bölgesine bugün fidanlar dikiliyor
Girne-Değirmenlik dağyolu için sis uyarısı
Girne-Değirmenlik dağyolu için sis uyarısı
Döviz kurları
Döviz kurları
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?
Cesaretiniz var mı?
Cesaretiniz var mı?
Taşyapı’ya gücünüz yetecek mi!
Taşyapı’ya gücünüz yetecek mi!
Kıbrıs Türkü’nün özgürlük talebi !
Kıbrıs Türkü’nün özgürlük talebi !
Sayın Siber Seçimi Kazanamasa Da Aday Olmalı!
Sayın Siber Seçimi Kazanamasa Da Aday Olmalı!

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim