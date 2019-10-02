Tatar, Arslan’ı kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan’ı ve Kamu-Sen Başkanı Metin Atan’ı Cumhuriyet Meclisi’ndeki makamında kabul ederek görüştü.

Başbakan Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü’nün geleceğinin Anavatan Türkiye birlikte olduğuna işaret ederek, garantörlük hakkından vazgeçmeme kararlılığında olduklarını yineledi.

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile KKTC’nin ortak hak ve menfaatleri bulunduğuna dikkati çeken Başbakan, bu ortak hak ve menfaatler çerçevesinde bir güç oluşturulduğuna vurgu yaptı.

Kıbrıs Türklerinin yaşayabilmesi için bir devletin varlığının elzem olduğunu ve bu nedenle de KKTC’nin kurulduğunu anlatan Başbakan, “Türkiye ile birlikte kendi haklı davamızı savunuyoruz. Kimsenin hakkında gözümüz yoktur. Biz kendi haklarımıza sahip çıkma mücadelesi vermekteyiz”dedi.

Konuşmasında Maraş konusuna da değinen Başbakan Tatar, Maraş’ın kayıtlarda vakıf malı olduğunun belgelendiğini anlatarak konuyu farklı noktalara çekmeye çalışanlar olduğunu ama kendilerini gerçekler ışığında sağduyuya davet ettiklerini kaydetti. Maraş’ın zaten yarısının KKTC vatandaşları tarafından yaşam sürülen bir yer olduğuna dikkati çeken Başbakan, açılacak olan Maraş’ın sahil şeridi ile oraya canlılık getirmeyi düşündüklerini, izlenen proaktif politikanın heyecan yarattığını anlattı ve konunun Türkiye’den destek bulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başbakan Tatar, Hak-iş Konfederasyonu’nun Kamu-Sen ile işbirliği içinde olmasının önemine vurgu yaparak, karşılıklı işbirliği ve münasebetlerin yararına dikkat çekti.

Konfederasyon Başkanı Mahmut Arslan ise kabulde yaptığı konuşmada, Temmuz ayında KKTC’de düzenledikleri kongreye katkı koyan sendikalara teşekkür ziyaretinde bulunmak üzere adada olduklarını ve bu çerçevede ziyaretler gerçekleştirmekte olduklarını anlattı, bu vesileyle Başbakan Ersin Tatar’a nezaket ziyaretinde bulunduklarını kaydetti.

Arslan, Başbakan Ersin Tatar’ın KKTC Başbakanı olarak seçilmesinin Türkiye’de olumlu karşılıklar bulduğunu vurgulayarak, görevinde başarılar diledi.

Kabulde Arslan’a, Hak-İş’in KKTC üyesi olan Kamu-Sen Başkanı Metin Atan da eşlik etti