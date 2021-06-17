banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Her şey koca bir yalandı
Her şey koca bir yalandı
Sağlıkçı milletvekillerimizle ilgili genel tespitler ve cevap bekleyen sorular
Sağlıkçı milletvekillerimizle ilgili genel tespitler...
Saray’da zamanlama hatası…
Saray’da zamanlama hatası…
17 Haziran 2021 Perşembe gündemi
17 Haziran 2021 Perşembe gündemi
banner376

Tatar Antalya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Tatar Antalya Diplomasi Forumu’na katılacak

17 Haziran 2021 Perşembe 12:15
Tatar Antalya'ya gidiyor
banner337

Cumhurbaşkanı Tatar, Antalya Diploması Forumu’na katılmak üzere saat 16.15’te, Ercan Havalimanı’ndan Antalya’ya hareket edecek.

Antalya Diplomasi Forumu’na Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da katılacak.

Antalya’da 18-20 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenecek. Forum, dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanları ile dışişleri bakanlarını buluşturacak.

Devlet başkanları, dışişleri bakanları ve temsilcileri gibi 1300 üst düzey yetkilinin katılacağı forum, “Yenilikçi Diplomasi: Yeni Dönem, Yeni Yaklaşımlar” temasıyla gerçekleştirilecek.

banner341
Antalya Diplomasi Forumu’nda, gündemdeki önemli bölgesel ve küresel meseleler çözüm odaklı tartışılacak, uluslararası sorunlar diplomasi yolu ile ele alınacak.

Antalya’da NEST Kongre Merkezi’nde düzenlenecek forum, yarın öğleden sonra Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun forumu takdim etmesiyle başlayacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşması yapacağı forum, devlet ve hükümet başkanlarının ve katılımcılar yer alacağı panellerle devam edecek.

Forum, 20 Haziran Pazar günü saat 11.00’da Mevlüt Çavuşoğlu’nun düzenleyeceği basın toplantısı ile sona erecek.

banner360
Son Güncelleme: 17.06.2021 12:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eczacılar Birliği Değişiklik Yasa Tasarısı’nın ivediliği onaylandı
Eczacılar Birliği Değişiklik Yasa Tasarısı’nın ivediliği onaylandı
Belediyeler Birliği, Konya’daki temaslarını tamamladı
Belediyeler Birliği, Konya’daki temaslarını tamamladı
Seçim tarihini belirleme üzere kurulan geçici ve özel AD-HOC komite konusunda tartışma yaşandı
Seçim tarihini belirleme üzere kurulan geçici ve özel AD-HOC komite konusunda tartışma yaşandı
Gülşen Hocanın ve Redif Güvensoy Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti
Gülşen Hocanın ve Redif Güvensoy Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti
Gazimağusa Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzalandı
Gazimağusa Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzalandı
Merkez Lefkoşa için coşkulu açılış
Merkez Lefkoşa için coşkulu açılış
2020-21 Öğretim Yılı sona eriyor
2020-21 Öğretim Yılı sona eriyor
Yerbilim Mühendisleri Odası: “Bitmekte olan sadece zemin etütleri değil"
Yerbilim Mühendisleri Odası: “Bitmekte olan sadece zemin etütleri değil"
Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu yönetim kurulu toplandı
Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu yönetim kurulu toplandı
Taşel’deki grev sürüyor
Taşel’deki grev sürüyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim