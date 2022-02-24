banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
"Elektriğe yapılacak olan zam Kıb-Tek krizini çözmez"
"Elektriğe yapılacak olan zam Kıb-Tek...
Falyalı ve Demirtaş cinayeti…
Falyalı ve Demirtaş cinayeti…
Polisin içindeki casuslar!
Polisin içindeki casuslar!
Lefkoşa’da aracın çarptığı 2 yaya yaralandı
Trafik kazası
Yeterlilik sınavları haftasonu yapılıyor
Yeterlilik sınavları haftasonu yapılıyor
banner404

Tatar, Antalya Sürdürülebilir Ekonomik Topluluğu heyetini kabul etti

24 Şubat 2022 Perşembe 11:15
Tatar, Antalya Sürdürülebilir Ekonomik Topluluğu heyetini kabul etti

TATAR: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE OLAN TARİHİ, SİYASİ, EKONOMİK VE SOSYAL BAĞLAR İLE KKTC’Yİ DE GÜÇLENDİRMEMİZ, BİZİM ULUSAL VE MİLLİ MENFAATLERİMİZ BAKIMINDAN ÇOK ÖNEMLİDİR”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya Sürdürülebilir Ekonomi Topluluğu Başkanı Ahmet Alper Alveroğlu ve üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar kabulde, zaman zaman Türkiye Cumhuriyeti’ne yaptığı ziyaretlerde, iş insanları ve halkla bir araya gelip sohbet ettiğini; böylece aradaki bağın daha da güçlendiğini belirtti. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir devlet ve bölgenin en güçlü ülkesi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, her alanda çok fazla dinamiğin olduğunu söyleyerek; “Bölgenin coğrafyasında bulunan farklı ülkelerle ilişkiler bağlamında Türkiye Cumhuriyeti bir merkezdir. Doğu Akdeniz’de ve Mavi Vatan’da, Türkiye Cumhuriyeti ile olan tarihi, siyasi, ekonomik ve sosyal bağlar ile KKTC’yi de güçlendirmemiz, bizim ulusal ve milli menfaatlerimiz bakımından çok önemlidir” dedi.
“TÜRKİYE CUMHURİYETİ DAHA GÜÇLÜ VE DAHA İDDİALI BİR ÜLKE KONUMUNDADIR”

banner341
Jeopolitik, jeostratejik ve hidrokarbon zenginliğinin paylaşımında ve hava sahasında üstünlüğün devam etmesinde menfaatlerinin olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın eski Kıbrıs, Doğu Akdeniz’in eski Doğu Akdeniz olmadığını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin de daha güçlü ve daha iddialı bir ülke konumunda bulunduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Tatar, iş insanları ile temasların en üst düzeyde devam edeceğini dile getirerek Antalya’daki turizmin her geçen gün geliştiğini ifade etti ve Sürdürülebilir Ekonomi Topluluğu başkan ve üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.   
Antalya Sürdürülebilir Ekonomi Topluluğu Başkanı Ahmet Alper Alveroğlu da yaptığı konuşmada, kendilerini kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti. 
Alveroğlu, topluluğun bir düşünce grubu olduğunu ve her alanda başarı gösteren bir heyetle yola devam ettiklerini belirterek çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi verdi.
 

banner360
Son Güncelleme: 24.02.2022 12:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Elektriğe yapılacak olan zam Kıb-Tek krizini çözmez"
"Elektriğe yapılacak olan zam Kıb-Tek krizini çözmez"
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
Falyalı ve Demirtaş cinayeti…
Falyalı ve Demirtaş cinayeti…
Denktaş'tan 'Ali Kişmir' yorumu...
Denktaş'tan 'Ali Kişmir' yorumu...
Polisin içindeki casuslar!
Polisin içindeki casuslar!
Bugün bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Bugün bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Gazimağusa Belediyesi’ndeki grev kalktı
Gazimağusa Belediyesi’ndeki grev kalktı
1 kişi hayatını kaybetti
1 kişi hayatını kaybetti
Çavuşoğlu: “Ukrayna’da tıp ihtisası yapan KKTC’li bir öğrenci var”
Çavuşoğlu: “Ukrayna’da tıp ihtisası yapan KKTC’li bir öğrenci var”
Temel Sağlık Dairesi, İtalya’dan ithal edilen plastik kevgirler konusunda uyardı
Temel Sağlık Dairesi, İtalya’dan ithal edilen plastik kevgirler konusunda uyardı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim