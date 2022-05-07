Tatar: “Annelerimiz, karşılıksız sevginin, iyi ve ahlaklı bireylerin yaratılmasının ilk öğretmeni“

Tatar’ın Anneler Günü mesajı şöyle devam etti:

“Birlikte yaşamayı, dayanışmayı, paylaşmayı, saygıyı ve vatan sevgisinin ne demek olduğunu gelecek nesillere gösteren, erdem sahibi evlatlar yetişmesinde en önemli görev ve sorumluluğu üstlenen annelerimiz; Kıbrıs Türkü’nün tarihsel sürecinin en müstesna yerinde de yerini almaktadır.

Milli mücadele yıllarında toplumsal varoluş için yeri geldiğinde mücahide olmaktan bir an bile imtina etmeyerek mukavemetin en ön saflarında yer alan annelerimiz, yokluk ve esaret yıllarında en büyük özverilere imza atmış, yeri geldiğinde vatan uğruna evlatlarını toprağa vermiştir.

Ömürlerini doğru ve dürüst insan, dolayısıyla ahlaklı bir toplum yaratmaya vakfeden hikmet sahibi annelerimiz, sevgi, saygı ve hürmetin en yücesini her daim fazlasıyla hak ediyorlar. Bu duygu ve düşüncelerle, başta şehit annelerinin ve tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyor, hayatta olmayan tüm annelerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyorum.”