banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103024
ALTIN
371.224
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.3358
EURO
7.4186
banner339
Spor salonları bugün açılıyor
NORMALLEŞME SÜRECİ SÜRÜYOR
Tatar, anlaşmayla gelecek paranın hangi alanlarda kullanılacağını açıkladı
TATAR AÇIKLADI
Bakanlar Kurulu’ndan borçlanma kararı
KARAR RESMİ GAZETE'DE
TC-KKTC mali protokolü imzalandı..İşte o protokol!
MALİ PROTOKOL İMZALANDI

Tatar, anlaşmayla gelecek paranın hangi alanlarda kullanılacağını açıkladı

Başbakan Ersin Tatar, bugün imzalanan 2020 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması’na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 05:00
Tatar, anlaşmayla gelecek paranın hangi alanlarda kullanılacağını açıkladı
banner337
banner345

Başbakan Ersin Tatar, "2020 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması" kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından 2020 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine savunma için 650 milyon TL, altyapı için yaklaşık 273 milyon TL ve reel sektör yatırımları harcamalarına ilave olarak yaklaşık 116 milyon TL, bütçe açığına katkı 1 milyar 150 milyon TL miktarlarında güçlü bir destek sağlandığını belirtti.

ERDOĞAN, OKTAY VE TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki iktisadi ve mali iş birliğini güçlendirecek 2020 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nı imzalamak üzere videokonferans sistemi üzerinden Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bugün bir araya gelerek eş zamanlı olarak Anlaşmaya imza koyduklarını belirten Tatar, “Bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik ilgi ve desteklerinden dolayı başta Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a ve Türk Halkına şahsım ve hükümetimiz adına teşekkür ederim” dedi.

banner341
DESTEK HANGİ ALANLARDA?

Tatar, imzalanan bu anlaşma ile kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından 2020 yılında KKTC’ye savunma için 650 milyon TL, altyapı için yaklaşık 273 milyon TL ve reel sektör yatırımları harcamalarına ilave olarak yaklaşık 116 milyon TL ve bütçe açığına katkı 1 milyar 150 milyon TL miktarlarında güçlü bir destek sağlandığını açıkladı.

Tatar, altyapı ve reel sektör yatırımları çerçevesinde, KKTC Karayolları Master Plân Uygulama Projesi ile Yol Yapım ve Bakım Projesi, Belediye ve Köylerin Altyapı Yatırımlarına Katkı Projesi, 500 yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesi hazırlık projesi için katkı, Tıbbi teçhizat cihaz alım projesi, Kırsal Kalkınma ve Sosyal Hizmet Projesi, Tarımsal Yatırım Desteği ve Zirai Kredi Programı, Turizm Covid-19 Salgın Desteği Programı, Sanayici ve Küçük Esnaf Zanaatkârlara Yönelik Kredi Programı, Engelsiz Yaşam Evi Yapım Projesi ve Yeni Cezaevi Yapımı Projesinin tamamlanması başta olmak üzere daha önceden yürütülmekte olan projelerle, 2020 yılında ilk kez hayata geçirilecek yeni projelere destek verileceğini belirtti.

2020 yılında ayrıca anlaşma kapsamında kısaltmasına ARMA modeli denilen “Türkiye - KKTC Altyapı ve Reel Sektör İçin Mali İşbirliği Aracı” ile birlikte KKTC'de yürütülecek projelerin katma değerinin arttırılmasını ve dünya standartlarına yükseltmesinin de amaçlandığını dile getiren Tatar, 2020 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması’nın iki ülke için hayırlara vesile olmasını dileyerek, Ramazan Bayramı’nı tekrardan kutladı.

Son Güncelleme: 27.05.2020 05:06
Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar2020 Yılı İktisadi Ve Mali İşbirliği Anlaşması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
Hava durumu
Hava durumu
Çiftçiler Birliği: “Genel Tarım Sigortası Fonu'nu oyunlara alet etmeyiz“
Çiftçiler Birliği: “Genel Tarım Sigortası Fonu'nu oyunlara alet etmeyiz“
Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği anlaşmadan memnuniyet belirtti: “Adeta bayram hediyesi“
Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği anlaşmadan memnuniyet belirtti: “Adeta bayram hediyesi“
YDP, TC-KKTC iktisadi ve mali iş birliği anlaşmasından memnun
YDP, TC-KKTC iktisadi ve mali iş birliği anlaşmasından memnun
Alagadi'de kaybolan Mehmet Ceyhan'ı arama çalışmalarında bugün de sonuç yok
Alagadi'de kaybolan Mehmet Ceyhan'ı arama çalışmalarında bugün de sonuç yok
Bakan Oğuz, Orman Dairesi Yangın Hazır Kuvvet ekipleri ve yangın kule gözcüleriyle biraraya geldi
Bakan Oğuz, Orman Dairesi Yangın Hazır Kuvvet ekipleri ve yangın kule gözcüleriyle biraraya geldi
Bakan Pilli: Toplam 57 test yapıldı, pozitif vaka yok
Bakan Pilli: Toplam 57 test yapıldı, pozitif vaka yok
LAÜ’den yeni bir başarı
LAÜ’den yeni bir başarı
TC-KKTC mali protokolü imzalandı..İşte o protokol!
TC-KKTC mali protokolü imzalandı..İşte o protokol!

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim