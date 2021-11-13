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Tatar: “Anavatan’la aramızdaki bağ asla kopartılamayacak”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lions kulüplerinin KKTC’nin 38. kuruluş yılı resepsiyonuna katıldı

13 Kasım 2021 Cumartesi 13:45
Tatar: “Anavatan’la aramızdaki bağ asla kopartılamayacak”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin Anavatan Türkiye ile arasındaki bağın asla kopartılamayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin egemen bir devlet olarak varlığını sürdüreceğini, ortaya konulan yeni siyasetten geri adım atılmayacağını  vurguladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lions Kulüpleri tarafından düzenlenen KKTC’nin 38. kuruluş yılı resepsiyonuna katıldı.

 “KKTC’YE DUYDUĞUNUZ SEVGİ VE YAKIN ALAKA OLDUKÇA ÖNEMLİDİR”

Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Lions Kulüpleri  Konfederasyonu’nun KKTC’ye olan yakın alaka ve sevgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, iki ülkenin daha da yakınlaşmasına yönelik yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti, bu çalışmaların daha da artacağına inanç belirtti.

“GÖNÜLLÜLÜK ESASIYLA YAPILAN ÇALIŞMALAR BÜYÜK ANLAM TAŞIYOR”

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Lions Kulüpleri tarafından gönüllülük esasıyla yapılan çalışmaların gerekliliğine dikkat çekerek ne denli büyük bir anlam taşıdığının altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, yürütülen fedakârca çalışmalar nedeniyle Lions Kulüpleri’ne teşekkür etti.

 Cumhurbaşkanı Tatar, Lions Kulüpleri’nin birlik ve beraberlik içerisinde olmasını da temenni etti.

“KKTC EGEMEN BİR DEVLET OLARAK VARLIĞINI SÜRDÜRECEKTİR”

 Kıbrıs Türkü’nün yıllardır yürüttüğü milli mücadeleye de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün egemen devletinden asla vazgeçmeyeceğini ifade etti. 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi’ndeki açıklamasında, Türk Konseyi’nde KKTC’nin de yer almasına yönelik yaptığı açıklamadan duyduğu mutluluğu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin egemen bir devlet olarak varlığını sürdüreceğini söyledi.

Federasyonun, Kıbrıs Türkü için barındırdığı tehlikelere dikkat çeken ve federal çözümün Kıbrıs Türkü’nün, Türkiye ile bağlarını koparacak büyük bir oyunun parçası olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta ancak iki eşit egemen devletin iş birliğine dayalı bir çözümün kabul edilebileceğine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı 

Tatar, ortaya konan bu yeni siyasetten geri adım atılmayacağının altını çizdi.
 


 

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Son Güncelleme: 13.11.2021 15:32
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