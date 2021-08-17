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Tatar: “Anavatan Türkiye’nin acısı bizim de acımızdır”

17 Ağustos 2021 Salı 18:15
Tatar: “Anavatan Türkiye’nin acısı bizim de acımızdır”

CUMHURBAŞKANI TATAR, TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A BAŞSAĞLIĞI MESAJI GÖNDERDİ  
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, üç askerin şehit olduğu ve iki askerin de yaralandığı terör saldırısı dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği başsağlığı mesajında, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde yapılan terörist saldırısını kınadı: “Anavatan Türkiye’mizin hain terör saldırılarından bir an önce kurtulmasını temenni ederim” dedi.
“SİZLERİN ACISI BİZİM DE ACIMIZDIR” 

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği başsağlığı mesajında, Irak’ın kuzeyinde hain terör örgütü PKK’ya karşı yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu üç askerin şehit olduğunu ve iki askerin de yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrendiğini belirterek,  bu hain saldırıyı kınadı ve Anavatan Türkiye’nin hain terör saldırılarından bir an önce kurtulmasını temenni etti.
Cumhurbaşkanı Tatar mesajında ayrıca, Türkiye’de yaşanan yangın ve sel felaketlerinden dolayı duyduğu üzüntüyü de belirterek, “Sizlerin acısı bizim de acımızdır” ifadelerini kullandı.  
Tatar, terör saldırılarında ve yaşanan doğal afetlerde hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilerken, yaralıların da en erken zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni etti.
 

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Son Güncelleme: 17.08.2021 18:47
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