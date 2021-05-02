Tatar Anastasiadis’in Paskalya Yortusu’nu kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in Paskalya Yortusunu kutladı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’i telefonla arayarak Paskalya Yortusunu kutladı” denildi.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’i telefonla arayarak Paskalya Yortusunu kutladı” denildi.
Son Güncelleme: 02.05.2021 15:22