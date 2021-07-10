Tatar, Anamur, Mersin ve Silifke’de  toplantı ve etkinliklere katılacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anamur, Mersin ve Silifke'de bir dizi toplantı ve etkinliklere katılacak, üst düzey yetkililer ve sivil toplum örgütleriyle temaslarda bulunacak.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ersin Tatar, davetli olarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) tarafından Anamur'da düzenlenecek olan toplantı ve etkinliklere katılmak üzere, pazartesi günü sabah 09.00'da KTTO heyetiyle birlikte Girne Limanı'ndan hareket edecek.

Tatar, Anamur'da düzenlenecek etkinliklere katıldıktan sonra, üst düzey yetkililer ve sivil toplum örgütleriyle temas ve görüşmelerde bulunacak, Kıbrıs gazileriyle bir araya gelecek.

Düzenlenecek toplantılara ve TV programlarına da katılacak olan Tatar, Kıbrıs konusuyla ilgili açıklama ve değerlendirmelerde bulunacak.

Tatar, Alaköprü Barajı'nı ziyaret edecek

Açıklamaya göre, KKTC'ye Su Temini Projesi'nin en önemli ayağı olan Alaköprü Barajı'nı da ziyaret edecek olan Tatar, Anamur Barajı'nın inşasında köylerini büyük bir fedakarlıkla terk eden ve "Kıbrıs Türk halkı için helal olsun" diyen dört köyün halkıyla bir araya gelecek.

Erdemli-Avgadı bölgesinde, adının verileceği Dinlenme Parkı’nın temel atma törenine katılacak olan Tatar, daha sonra Mersin'e hareket edecek.

Mersin ve Silifke'de düzenlenecek olan 20 Temmuz Barış Harekatı törenlerine katılacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs gazileri ve sivil toplum örgütleriyle de bir araya gelecek.

Tatar temaslarını tamamladıktan sonra, 15 Temmuz Perşembe sabah saat 06.00'da Adana Şakir Paşa Havalimanı'ndan Ercan Havalimanı’na hareket edecek.