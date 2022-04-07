banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland’ı Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti
Çalıştıkları yeri soydular!
Polisi arayarak pizza siparişi verdi...Ekipler harekete geçti!
KIB-TEK Genel müdürünün yolsuzluk soruşturması görüşüldü
Maliye 74 milyon 150 bin TL borçlandı
banner405

Tatar, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland’ı Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs sorununda resmi görüşmelerin başlaması için egemen eşitlik ve uluslarası statülerinin kabul edilmesi gerektiğini de söyledi.

07 Nisan 2022 Perşembe 12:48
Tatar, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland’ı Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland’ı Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.

“ Kıbrıs Türk halkı, 1974 öncesine dönmek istemiyor"
Toplantıda çeşitli konuların ele alındığını söyleyen Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle yeni siyasetlerini BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e anlattıklarını söyledi.

banner341
Kıbrıs’ın güneyinin Türk askerini adada istemediğini, güvenliği AB’nin mekanizmalarına bırakılmak istenildiğini ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının ise 1974 öncesine dönmek istemediğini dile getirdi.

İki tarafın diyalog ve iş birliği yapmasına sıcak baktığını toplantıda söylediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon zenginliklerinin araştırılmasıyla ilgili 2019’daki önerdikleri ortak komitenin geçerli olduğunu da söyledi.

“Resmi görüşmeler için egemen eşitliğimiz kabul edilmeli"
Tatar, son olarak Kıbrıs sorununda resmi görüşmelerin başlamasıyla ilgili egemen eşitliklerinin ve eşit uluslararası statülerinin kabul edilmesi gerektiğini de belirtti. 

banner360
Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalıştıkları yeri soydular!
Çalıştıkları yeri soydular!
KIB-TEK Genel müdürünün yolsuzluk soruşturması görüşüldü
KIB-TEK Genel müdürünün yolsuzluk soruşturması görüşüldü
Maliye 74 milyon 150 bin TL borçlandı
Maliye 74 milyon 150 bin TL borçlandı
Uyuşturucu zanlıları mahkeme huzurunda
Uyuşturucu zanlıları mahkeme huzurunda
Ziraat Mühendisleri Odası: Üreticide ‘hal’ bırakmadınız ki yasayı çıkarasınız
Ziraat Mühendisleri Odası: Üreticide ‘hal’ bırakmadınız ki yasayı çıkarasınız
Evinde ölü olarak bulundu!
Evinde ölü olarak bulundu!
Çalıştıkları yeri soydular!
Çalıştıkları yeri soydular!
Arıklı işçilere seslendi: Aç mı kalmak istiyorsunuz?
Arıklı işçilere seslendi: Aç mı kalmak istiyorsunuz?
Özersay:Zamdan indirim yalan oldu!
Özersay:Zamdan indirim yalan oldu!
Sendikacılar açıklama yaptı...Kötü yönetimden dolayı iflas eden bir KKTC var!
Sendikacılar açıklama yaptı...Kötü yönetimden dolayı iflas eden bir KKTC var!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim