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Tatar, ambargoların haksızlığına dikkat çekti!
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Tatar, ambargoların haksızlığına dikkat çekti!

Londra'da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Dostluk Grubu ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Tatar görüşmede ambargo ve izolasyonların haksızlığına vurgu yaparak, kaldırılmasını ve İngiltere'den KKTC'ye direkt uçuşlara başlanmasını istedi.

08 Kasım 2022 Salı 11:05
Tatar, ambargoların haksızlığına dikkat çekti!

Birleşik Krallık Parlamentosu, Lordlar Kamarası’nda KKTC Dostluk Grubu ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk tarafının ortaya koyduğunu yeni siyaseti ve KKTC’deki gelişmeleri anlatıp, Kıbrıs Türk halkına yönelik haksız ambargoların artık kaldırılması gerektiğini vurguladı.
Tatar, Birleşik Krallık Parlamentosu'nda Kıbrıs Türk halkı adına hitap etmekten ve halkının sesini duyurmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, Kıbrıs’ta garantör ülke olan İngiltere’nin Kıbrıs Türk halkının sesine daha fazla kulak vermesi gerektiğini söyledi.

KKTC olarak İngiliz muhataplarıyla sürekli görüştüklerini, direk uçuş direk ticaret gibi konularda mücadele verdiklerini anlatan Tatar, İngiltere’nin Kıbrıs’taki gerçekleri iyi bildiğini ve bu gerçeklere göre hareket edilerek, geleceğe yönelik farklı fikirler ve seçeneklerle adımlar atılabileceğini kaydetti.
Kıbrıs Türk halkının zor yıllar yaşadığını ve ortak olduğu cumhuriyetten silah zoruyla atıldığını ifade eden Tatar, hiçbir zaman varlık  mücadelesini bırakmayan ve bırakmayacak Kıbrıs Türk halkının, Anavatanı Türkiye’nin desteğiyle devletini kurduğunu ve bugün bölgede demokrasisi hukuku ve diğer tüm kurumlarıyla güçlü bir devlet olarak bölgede yerini aldığını anlattı.


İngiltere hükümetinin KKTC’nin beklentilerine daha fazla ağırlık vermesi gerektiğini ifade eden Tatar, o yıllarda Enosis için bir zıplama tahtası gibi görülen ve Kıbrıs Türk halkının silah zoruyla ortaklıktan atıldığı Kıbrıs Cumhuriyeti'nin artık  bir Rum devletine dönüştüğüne işaret etti.

Kıbrıs Türk halkının asla Rum yönetiminin boyunduruğu altına girmeyeceğini vurgulayan Tatar, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ta eşit egemen bağımsız bir halk olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının Anavatanda Türkiye’nin garantörlüğünün kaldırılması ile Türk askerinin adadan çıkmasını hiç bir zaman onaylamayıp, kabul etmediğini söyleyen Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman her alanda KKTC’nin yanında olduğunu ve destek verdiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk halkına verilen sözlerin tutulmadığını ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkı ve gençliğine uygulanan ambargoların haksızlık olduğunu ve kaldırılması gerektiğini belirtti.

Kıbrıs sorununa yeteri kadar önem verilmediğini ifade eden Tatar, Kıbrıs’ta geçmişte çok hatalar yapıldığını ve Rum tarafının tek taraflı AB’ye üye alınmasının da bunlardan biri oldğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının tüm çözüm girişimlerine “evet” demesine rağmen cezalandırıldığını kaydetti.


Cumhurbaşkanı Tatar, direk uçuşlar, direk ticaret, uluslararası temaslar, spor etkinliklerine katılım gibi konularda sürekli Rum tarafının engellemeleriyle karşılaştıklarını ancak hiçbir zaman yılmadıklarını, tüm engellemelere rağmen Kıbrıs Türk Halkının uluslararası alanda sesini duyurmak için çalıştıklarını söyledi.
Kıbrıs Türk halkına bu yüzden bu zamanda uygulanan ambargoların kabul edilemez olduğunu ifade eden Tatar, Londra’da 300 binden fazla Kıbrıslı Türk olduğunu, dünyada ise 1 milyon civarında Kıbrıslı Türk’ün yaşadığını düşündüklerini belirtti.

Dünyada ve bölgede değişen şartlarda KKTC’nin önemli bir destinasyonda yer aldığını ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının her zaman eşitliğini bağımsızlığını egemenliğini savunacağını, her zaman yanında olan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle de gelişmeye devam edeceğini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının artık İzolasyonların kaldırılmasını talep ettiğini İfade eden Tatar, özellikle İngiltere’den KKTC’ye tatile ya da yaşamaya giden yüzlerce İngiliz olduğundan İngiltere’den Ercan'a direk uçuşların artık başlaması gerektiğini söyledi.

Kıbrıs’ta barış olduğunu ancak anlaşma olacaksa Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin adadaki varlığının süreceğini ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının federal çözüm arayışından çok zaman kaybettiğini ve artık yoluna eşit egemen bir şekilde devam ettiğini işaret etti.

KKTC’nin turizm ve eğitim alanındaki gelişmesinin ön plana çıktığını kaydeden Tatar, Türkiye’den su getirildiği ve yatırımların devam ettiği KKTC’nin tanınması çağrısının önemli olduğunu vurguladı.
İngiltere’nin KKTC’ye gereken desteği vermesi gerektiğini, gelecek nesiller için bunun önemli olduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs sorununu yakından bilen İngiltere'nin  çözüme destek olabileceğini söyledi.

Soruları da yanıtlayan Tatar, KKTC’nin hiçbir uluslararası etkinliğe katılamadığını kaydetti ve bunu protesto etti. Kıbrıs Türk halkının her zaman çözümü desteklediğini ancak hep cezalandırılan taraf olduğunu ifade eden Tatar, federal çözüm arayışlarının bittiğini, Kıbrıs’ta iki eşit egemen devlet olduğunu ve artık iki devletin işbirliğine dayalı bir çözümün olabileceğini belirtti.

KKTC’nin bağımsız egemen bir devlet olduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs’ta İki devletin işbirliği içinde geleceğe birlikte yürüyebileceğini, enerji başta olmak üzere her alanda işbirliği yapabileceğini anlattı.
Kıbrıs’ta iki ayrı halk ve devlet olduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkı hiçbir zaman egemenlik bağımsızlık ve devletinden vazgeçmediğini vazgeçmeyeceğini söyledi.
(EMR/FEZ) Fotoğraflı

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