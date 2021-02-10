Tatar: “Amaç, Kıbrıs Türk halkının refahını artıracak çalışmalar yürütmek”

TATAR’DAN ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

“KIBRIS’TA EOKA KURULDUYSA VE KIBRIS TÜRKLER SOYKIRIMA MARUZ KALMIŞSA VE KIBRIS’IN YUNANİSTAN’A BAĞLANMASI GİBİ TEŞEBBÜSLER YAPILDIYSA, BUNU YAPAN YUNANİSTAN’IN TA KENDİSİYDİ. KIBRIS CUMHURİYETİ’Nİ İŞGAL EDEN DE YUNANİSTAN’DIR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Okay ile Kıbrıs Türk halkının refah seviyesini yükseltecek çeşitli projeleri ele aldıklarını açıkladı.

Tatar, Lefkoşa Çevre Yolu projesinin tamamlanması konusunu da görüştüklerini belirterek, bu gibi altyapı projeleri en kısa zamanda tamamlayarak, ülkenin altyapısının geliştirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Kıbrıs konusundaki son açıklamasındaki “artık federasyon diye bir şey yok” vurgusundan dolayı teşekkür etti.

Tatar, öte yandan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Güney Kıbrıs ziyareti sırasındaki söylemlerini üzüntü ile karşıladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü. Görüşmenin ardından Tatar ve Oktay ortak bir basın açıklamasında bulundu.

“KKTC’NİN GELİŞMESİNE YÖNELİK PROKELER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyeti KKTC’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Oktay ve çalışma ekibiyle KKTC ekonomisinin gelişmesi için çalışmalar yürüteceklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC halkının refahının yükseltilmesine yönelik katkılarının önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda bugün yapılan görüşmede KKTC’nin gelişmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade eden Tatar, “Tabii ki bunların gerçekleşmesi için tecrübe lazım, bilgi lazım. Tüm bunlar, Türkiye Cumhuriyeti’nde vardır. Bugün bunların detaylarını görüştük ve şu anda ekiplerimizin bu projeler üzerinde çalışmaya devam ediyor” dedi.

“LEFKOŞA ÇEVRE YOLU PROJESİNİN TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR”

Cumhurbaşkanı Tatar, merhum Başbakan İrsen Küçük döneminde başlayan ancak henüz tamamlanmamış olan Lefkoşa Çevre Yolu çalışmalarının ele aldıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Benim yıllar önce maliye bakanı, bugünkü başbakan Ersan Saner’in ulaştırma bakanı ve merhum İrsen Küçük’ün başbakan olduğu dönemde Türkiye Cumhuriyeti ile çeşitli projelerin başlaması içinde fevkalade güzel işler yapmıştık. Ama bakıyorum, Lefkoşa Çevre Yolu hala daha tamamlanmamış. Bugün yaptığımız değerlendirmede en kısa zamanda böyle projelerin tamamlanması ele alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin altyapısının bir ileri noktaya taşınması ve halkımızın güvenliği, refahı ve daha müreffeh bir yaşama kavuşabilmesi için tüm bu projeler ele alınmaktadır.”

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ (SALGINLA MÜCADELEDE) YANIMIZDADIR”

Cumhurbaşkanı Tatar, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünyada olduğu gibi KKTC’de de sıkıntılar yaşanmakta olduğunu ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin salgınla mücadelede her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında olduğunu söyledi.

Tatar şöyle konuştu:

“Ülkede şu an ikinci dalgayı göğüslemeye çalışıyoruz. Bir takım yasaklarımız vardır. Benim başbakanlığım dönemde olduğu gibi, bu dönemde de Türkiye Cumhuriyeti yanımızdadır. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugün bize Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını da getirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, gerek aşı konusunda gerek diğer hususlarda Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecektir.”

“5+1’DE DÜŞÜNCELERİMİZİ İFADE ETME FIRSATI BULACAĞIZ”

Kıbrıs konusuna ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Tatar, kendisinin cumhurbaşkanlığına seçilmesinin ardından Kıbrıs konusunda çok yoğun bir döneme girildiğini ifade ederek, kendisinin çeşitli yabancı misyon şefleriyle, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Avrupa Birliği yetkilileri ile sürekli görüşme içerisinde olduğunu söyledi.

Mart ayının sonuna doğru gayrı resmi 5+1 Kıbrıs toplantısının düzenleneceği yönünde kendisine bilgiler ulaştığını ifade eden Tatar, “Bu toplantında Kıbrıs Türk halkının iradesiyle seçilmiş cumhurbaşkanı olarak düşüncelerimizi ifade etme fırsatı bulacağız. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki biz Türkiye Cumhuriyeti ile bu gelinen aşamada tamamıyla uyum içerisinde, yüzde yüz fikir birliği içinde aynı noktadayız” dedi.

TATAR’DAN ERROĞAN’A TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasında, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bugün sabah partisinin meclis grup toplantısında yaptığı Kıbrıs değerlendirmesinden dolayı teşekkür etti.

Tatar şöyle konuştu:

“Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün sabah partisinin grup toplantısında yaptığı değerlendirmede, ‘federasyonun geride kalmıştır, tek çözüm artık yan yana yaşayan egemen eşitliğe dayalı iki devletten geçmektedir’ ifadesini kullanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti bizim anavatanımızdır. Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin garantör ülkesidir. Ve aynı zamanda bu bölgenin, en büyük, en güçlü ve lider ülkesi olarak onun ne söylediği fevkalade önemlidir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yapmış olduğu değerlendirmeden dolayı hem şahsım hem Kıbrıs Türk milleti adına teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.”

“MİÇOTAKİS’İN SÖYLEMLERİNİ ÜZÜNTÜ İLE KARŞILADIK”

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin bu topraklar üzerinde çok sıkıntılar yaşadığını, ancak 1974’te Türkiye’nin haklı gerekçelerle, garantörlük hakkını kullanmasıyla, yapmış olduğu müdahaleyle Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlığına ve özgürlüğüne tekrar kavuştuğunu hatırlatarak, gelinen aşamada KKTC’nin bir devlet olmanın tüm nimetlerine sahip olduğunu söyledi.

Maraş’ın açılmasıyla ilgili olarak da Tatar, “Yapılacak olan çalışmalarla oradaki insanlarımızın, refahı için elden gelen her şey yapılmaktadır” diye konuştu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Güney Kıbrıs ziyareti sırasındaki söylemlerini üzüntü ile karşıladıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

“Türkiye’ye işgalci demiştir. Her zaman yaptıkları gibi Kıbrıslı Türklerin mücadelesine saygı göstermemiştir. Ne söylediğimizi anlamaktan acizlik içerisinde olduğunu gördüm. Ben buradan şunu söylüyorum; Kıbrıs’ta yanlışlar yapıldıysa, Kıbrıs’ta EOKA kurulduysa ve Kıbrıs Türkler soykırıma maruz kalmışsa ve 74’te darbe ile Makarios’un indirilmesi ve Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması gibi teşebbüsler yapıldıysa, bunu yapan Yunanistan’ın ta kendisiydi. Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal eden de Yunanistan’dır”

Tatar, konuşmasını, “Kıbrıs Türk halkının varlığını güven içinde devam ettirmesi ve ulusal mücadelesini taçlandırması için anavatan Türkiye ile yapılması gerekenler yapılmaktadır” diyerek konuşmasını tamamladı.