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Tatar: “Alt yapısı tamam ekonomisi kalkınmış bir KKTC için varız”

Tatar: “Alt yapısı tamam ekonomisi kalkınmış bir KKTC için varız”

22 Mart 2019 Cuma 17:14
Tatar: “Alt yapısı tamam ekonomisi kalkınmış bir KKTC için varız”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “mevcut koalisyon hükümetinin ülkeyi perişan ettiğini” ileri sürerek, “başlattığımız projeleri bitirmek, ülkemizin alt yapısını tamamlamak, ekonomisi kalkınmış bir KKTC için biz varız. Takdir halkımızındır” dedi.

Ersin Tatar, dün akşam, köy, bölge ve belde ziyaretleri çerçevesinde Gönyeli’de idi.

UBP’den verilen bilgiye göre, Tatar, Gönyeli’de yaptığı konuşmada, hükümetin vatandaşın gerçek ihtiyaçları için hiçbir şey yapmadığını, sadece ve sadece zam yaptığını savundu.

Ersin Tatar şunları öne sürdü:

“Para ile reklam yaparak elektrik zammı yaptılar, halka üçlü tarife diye satmaya çalışıyorlar. Halk yağma yok dedikçe kızıyorlar, bir birlerini suçluyorlar. Bütçe şimdiden inanılmaz açık verdi. Borç almadan maaş ödeyemiyorlar. Turizmcilerin parası duruyor. Çiftçi doğrudan gelir desteği bedelinin belirlenmesini bekliyor ama ortada hükümet yok. Halk kendilerini istemiyor. Bunu anlayan da yok.”

Ersin Tatar, Kıbrıs konusunda konuşurken de, Türkiye’nin kararlılıkla iki devletli çözümü savunmasından, bunun görüşme masasına gelmesini istemesinden son derece memnun olduklarını belirtti.

Tatar, Ortadoğu’da Türkiye ve Kıbrıs Türk Halkı’na yönelik bir sürü oyunlar tezgahlandığı bir ortamda Kıbrıs Türkü ve Türkiye’den garantilerden vazgeçmesini talep etmenin art niyetli bir tutum olduğunu, bu oyunlara gelinmeyeceğini söyledi.
 

Son Güncelleme: 22.03.2019 20:21
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