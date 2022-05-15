Tatar, alkolllü sürücünün yaraladığı polis memurunu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuya ilişkin şıu açıklama yaptı:



“Lefkoşa'da görev başındayken alkollü bir sürücünün aracıyla çarptığı Lefkoşa Trafik Şubesi polis memuru Hüseyin Arslan’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Yaşanan bu elim olay karşısında Hüseyin Arslan kardeşime tekrar acil şifalar diliyor; tüm polis örgütümüze, özverili bir şekilde görevlerini yerine getirmelerinden dolayı bir kere daha teşekkür ediyorum.

Yaşanan vahim olay, trafik kurallarına uygun davranmanın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha bize göstermiştir. Bu bağlamda değerli halkımıza, trafik kurallarına riayet etmenin önemini hatırlatmakta fayda görüyorum.”