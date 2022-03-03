Tatar, Ali Kırgın için Polis Genel Müdürlüğü önünde düzenlenen cenaze törenine katıldı

TATAR: “ALİ KIRGIN, KIBRIS TÜRK HALKININ BU TOPRAKLARDA BARIŞ VE GÜVENLİK İÇİNDE YAŞAYABİLMESİ İÇİN KENDİNE DÜŞENİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPMIŞTIR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün hayatını kaybeden Emekli Polis Genel müdürü Ali Kırgın’ın, Polis Genel Müdürlüğü önünde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Tatar, cenaze törenindeki konuşmasında, Ali Kırgın’a Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve polis teşkilatına başsağlığı diledi ve Kırgın’ın hem bir mücahit hem de görevini en iyi şekilde yerine getirip arkasında çok önemli izler bırakan bir polis olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, konuşmasında şunları kaydetti:

“İngiliz Sömürge döneminde Mısır’da görev yapmış, ardından TMT’ye katılıp mücadelemize katkı koymuş, polis teşkilatında da görevini büyük bir özveriyle yürüten Ali Kırgın, yaşamı boyunca polis teşkilatımızın daha iyi bir noktaya gelebilmesi için Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda barış ve güvenlik içinde yaşayabilmesi için kendine düşeni en iyi şekilde yapmıştır.

Kıbrıs Türk halkı, böyle değerli polislerle bugünlere gelmiştir. Onun bıraktığı izlerin mutlaka dikkate alınması gerekir.”