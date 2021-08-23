banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tek bildiğim
Tek bildiğim
Seviye hak getire...
Seviye hak getire...
154'ü yerel 177 pozitif vaka
154'ü yerel 177 pozitif vaka
Akıl tutulmaları
Akıl tutulmaları
banner376

Tatar, Alevi Kültür Merkezi’nin “Aşure Lokması” etkinliğinde konuştu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Alevi Kültür Merkezi’nin Cemevi ve Kültür Kompleksi’nde düzenlediği “Aşure Lokması” etkinliğine katıldı.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 15:01
Tatar, Alevi Kültür Merkezi’nin “Aşure Lokması” etkinliğinde konuştu

Cumhurbaşkanı Tatar, “Dünyaya, KKTC’nin kültür zenginliği, inanç özgürlüğü ve demokrasisini içeren mesajlar veriyoruz” diye konuştu.

“BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ VE KÜLTÜR ZENGİNLİĞİMİZLE GELECEĞE BAKIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, yıllardan beridir, düzenlenen bu etkinliklere katıldığını ifade ederek, “Ne mutlu bize ki KKTC’de bu güzel etkinliklerde birlik ve beraberlik içerisinde inanç özgürlüğü ve kültür zenginliğimizle öngördüğümüz güçlü yapı ile geleceğe bakıyoruz” dedi. 

Alevi Kültür Merkezi’ni çalışmalarından dolayı kutlayan ve tüm Alevilere sevgi ve saygılarını ileten Tatar, “dünyaya verilen mesajların KKTC’nin kültür zenginliği, inanç özgürlüğü ve demokrasiyi içerdiğini ve Kıbrıs Türk halkının dünyada gereken saygıyı görmesi gerektiğini” söyledi.

“HEPİMİZ MÜCADELECİ İNSANLARIZ”

banner341
Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türk halkının Osmanlı Dönemi’nden sonra Rumlar tarafından yapılan soykırım ve zulümle ezildiklerini, bütün bunlara büyük bir fedakarlık ve mücadeleyle direndiğini” anlatarak, ağustos ayının bu mücadeledeki önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Hepimiz mücadeleci insanlarız, hepimiz hakkımızı arıyoruz” diyerek, birlik ve beraberliği korumanın ve güçlendirmenin önemine işaret etti. 

“HAMDOLSUN Kİ KKTC VE ANAVATANIMIZ VARDIR”

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasında, “Afganistan’da yaşananlara, aşı bulamayan dünyanın çeşitli yerlerine bakıldığında hamdolsun ki KKTC vardır. Hamdolsun ki yanı başımızda Anavatanımız vardır” ifadelerinde de bulundu.

Tatar, “sağlık sisteminin güçlenmesi ve güçlü bir KKTC ekonomisi için hep birlikte birlik beraberlik, sevgi ve saygı çerçevesinde çalışılması gerektiğini” de kaydetti.

banner360
Son Güncelleme: 23.08.2021 15:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş kazasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
İş kazasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Tatar, Emekli Tümgeneral Cumhur Evcil'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Emekli Tümgeneral Cumhur Evcil'i kabul etti
Halkın Partı̇sı̇’nden Kıb-Tek’deki “ihalesiz alımlar ı̇le ı̇lgı̇lı̇” Ombudsman ve sayıştay’a şikayet
Halkın Partı̇sı̇’nden Kıb-Tek’deki “ihalesiz alımlar ı̇le ı̇lgı̇lı̇” Ombudsman ve sayıştay’a şikayet
Bakanlar Kurulu toplantısı 15:00'te sona erdi
Bakanlar Kurulu toplantısı 15:00'te sona erdi
2. Gülsin Onay Piyano Festivali 5-7 Ekim’de
2. Gülsin Onay Piyano Festivali 5-7 Ekim’de
LTB’den etkinlik… “Bu kez Asya’mız için spor yapıyoruz”
LTB’den etkinlik… “Bu kez Asya’mız için spor yapıyoruz”
Girne Belediyesi’den “Genç Yazarlar Teşvik Ödülü"
Girne Belediyesi’den “Genç Yazarlar Teşvik Ödülü"
Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak
Dikkat! elektrik kesintisi yapılacak
Tatar yüzücüleri kabul etti
Tatar yüzücüleri kabul etti
Genç yaşlarda alkol kullanımı kan damarlarının erken yaşlanmasına neden oluyor
Genç yaşlarda alkol kullanımı kan damarlarının erken yaşlanmasına neden oluyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim